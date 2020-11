El Parc Municipal d'Habitatge de Salt prioritzarà famílies joves, gent gran, estudiants i famílies vulnerables

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ja té a punt el reglament d'accés al Parc Municipal d'Habitatge. A partir d'aquest document es regirà les condicions d'accés al lloguer, en les quals es prioritzarà col·lectius com els estudiants, les famílies joves, la gent gran o les famílies vulnerables. El reglament es debatrà durant el plenari d'aquest pròxim dilluns 16 de novembre i està previst que les sol·licituds es puguin començar a tramitar a partir del mes del gener. La normativa s'ha treballat durant els darrers mesos amb els grups municipals del consistori juntament amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

Tots els detalls sobre el reglament, així com els passos que cal fer per entrar a formar part de la borsa es podran consultar al portal de transparència de l'Ajuntament, així com a l'Oficina d'Habitatge. També es podrà consultar presencialment en aquesta mateixa oficina i a l'empresa municipal Gestora Urbanística Nou Salt.

L'alcalde de la localitat, Jordi Viñas, ha explicat que l'objectiu del consistori passa per "fomentar" i "consolidar" les polítiques d'habitatge. D'aquesta manera, considera que és "bàsic" disposar d'un "important parc municipal d'habitatge", així com d'una "reglamentació" per tal de gestionar les peticions i adjudicacions dels pisos. Viñas afegeix que "en una primera fase" es posaran gradualment a disposició un total de 83 pisos i, progressivament, s'anirà augmentant aquesta xifra fins a arribar a l'objectiu de 300 "durant l"actual mandat".



Distribució dels habitatges



A l'hora d'establir la distribució dels pisos, s'han tingut en compte diversos aspectes lligats al teixit social del municipi. Per exemple, la possibilitat d'oferir una alternativa ajustada als ingressos dels universitaris, fomentar l'emancipació de joves que viuen a Salt, o bé afavorir l'arrelament al territori d'aquelles persones o famílies que treballin al municipi. Pel que fa a la gent gran, també s'ha apostat per oferir-los una alternativa residencial ajustada als seus ingressos.

D'aquesta manera, la distribució inicial dels habitatges - modificable per l'Ajuntament en funció de la demanda real - preveu destinar un 20% de les vivendes als estudiants, un 20% a joves o famílies joves (menors de 35 anys), un altre 20% a persones o famílies d'entre 35 i fins a 65 anys.

També es preveu destinar un 15% de les vivendes per a casos de la Mesa d'emergències econòmiques i socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un 10% per a persones grans (jubilades o 65 anys o majors), i un 5% a persones amb diversitat funcional, discapacitat i/o dependència.

Hi haurà un darrer 10% destinat a pisos d'inclusió, gestionats directament per l'Ajuntament o Gestora Urbanística Nou Salt (amb un màxim de 15 pisos) i un darrer 5% pensat per a pisos en règim d'allotjaments temporals, amb un màxim de 10.

El regidor de Territori i Habitage, Àlex Barceló, sosté que el parc neix amb l'objectiu de "canalitzar la demanda d'habitatge", així com incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per atendre "les necessitats" de la ciutadania. A més, recorda que entre els requisits per poder optar als pisos no s'ha de ser titular de cap altre habitatge, s'ha d'estar empadronat a la vila i finalment és obligatori estar inscrit en el Registre Oficial d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya pel municipi de Salt.



Lloguers segons ingressos i tipologia de pis



El preu del lloguer dependrà de la zona, la superfície i el nombre d'habitacions dels pisos. Així doncs, oscil·larà entre els 150 i els 600 euros al mes. La quantitat mensual es calcularà també segons els ingressos dels sol·licitants. "Volem recuperar punts concrets del municipi que els bancs han deixat absolutament abandonats durant els darrers anys", ha subratllat Barceló.