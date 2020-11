Tornen els estafadors de l'asfalt i intenten enganyar a Cassà i Llagostera

Els estafadors de l'asfalt han tornat a les comarques gironines. Ja han actuat, o almenys que en tingui constància la policia, en dos municipis del Gironès: Cassà de la Selva i Llagostera. En els dos casos, però, l'estafa finalment no s'ha comès, ja que els empresaris afectats no han abonat ni un euro als malfactors. Les policies locals de Cassà i Llagostera han actuat i rebut les denúncies de les dues empreses que han patit aquest intent d'estafa, mentre que els Mossos d'Esquadra estan investigant qui hi ha darrere d'aquesta organització.

L'estafa de l'asfalt té com a objectiu principal estafar empreses. El modus operandi consisteix en el fet que els delinqüents es presenten a una empresa i els expliquen que tenen unes restes d'asfalt d'una obra que han fet. Després els ofereixen enquitranar per exemple un camí que porta a una nau a un preu molt baix, per sota del preu de mercat. Aquesta estafa pot acabar en el moment que l'empresari paga per avançat i llavors ja no veu mai més els suposats obrers i no li enquitranen res. Però el més habitual és que si es paga després dels treballs, comencen a fer l'obra però la deixen a mig fer. Ja que comencen a demanar més diners o que se'ls deu una gran quantitat.

Si finalment la víctima no vol pagar, comencen a extorsionar-lo. Algunes víctimes després d'aquesta pressió que reben acaben abonant quantitats elevades de diners. A banda, normalment l'obra que fan els delinqüents sol de ser molt mala qualitat i el resultat és molt maldestre.

En els casos de Llagostera i Cassà de la Selva, els estafadors no van aconseguir ni un euro. El primer lloc on van actuar va ser en una empresa fitosanitària de Cassà, el dia 5 de novembre.

Uns treballadors van explicar a l'empresari que els havia sobrat conglomerat asfàltic de les obres de l'A-2 i van arribar a un acord. Van asfaltar un tros del camí però el mateix dia van exigir diners a l'empresari, molts més dels que havien pactat. Arran d'això, va alertar la Policia Local de Cassà que es va presentar a lloc. Aquests van poder identificar els vehicles -un camió i dues màquines- amb què anaven però no els seus ocupants. Gràcies a la presència policial i per haver denunciat els fets, l'empresari no va acabar estafat ni va pagar cap euro.



L'endemà, a Llagostera

L'endemà mateix, una altra empresa, en aquest cas de Llagostera, també va ser víctima de la mateixa pràctica. Van utilitzar el mateix modus operandi i van deixar l'obra a mig fer. En aquest cas, la víctima també ha denunciat els fets a la Policia Local de Llagostera, que està amatent, i, igual que la de Cassà, alerta de la pràctica i demana que la gent estigui al cas d'aquesta estafa.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i s'apunta que darrere hi ha un grup d'estrangers de la Gran Bretanya i també de francesos. Actuen en grup i intenten estafar empresaris.

Feia temps que no es detectava aquest tipus d'engany a les comarques gironines. El 2016 hi va haver casos i la policia va arribar a neutralitzar els autors de l'estafa després de diversos cops en empreses del Gironès i la Selva.