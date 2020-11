Comença la nova desescalada

Alleujament per a alguns sectors. Tot i mantenir la majoria de restriccions, la Generalitat ha donat oxigen a sectors com les estètiques, que feia setmanes que reclamaven la reobertura del servei, i els transportistes, que podran consumir dins dels restaurants de les àrees de servei. La nova desescalada ja ha començat, però es consolidarà a partir del 23 de novembre, amb la prioritat de reobertura per a activitats a l'aire lliure.

Tot i mantenir la majoria de restriccions a tot Catalunya per frenar la propagació del virus –publicades ahir al DOGC i vigents fins al 23 de novembre–, la Generalitat ha donat oxigen a sectors com els centres d'estètica, que després del tancament considerat «injust» pel gremi han pogut reobrir; i els transportistes, que ja poden consumir aliments dins dels restaurants de les àrees de servei. Aquesta darrera mesura va agafar per sorpresa ahir la població, ja que no estava prevista. El DOGC puntualitza que l'excepció està permesa «sempre que es respectin rigorosament les mesures d'higiene i seguretat establertes en el pla sectorial de restauració del Procicat».

D'aquesta manera la desescalada de la segona onada ja ha començat, tot i que s'acabarà de consolidar a partir del 23 de novembre, quan està previst que s'aixequin les restriccions a diferents velocitats, segons va afirmar ahir el secretari de Salut, Marc Ramentol. La desescalada deprendrà de la situació de cada regió de Catalunya amb la prioritat de reobertura per a les activitats a l'aire lliure, a la vegada que, amb la voluntat de fer més proves d'antígens, s'estudia implicar les farmàcies en l'extensió d'aquests tests.



Estètiques gironines, al límit

El sector de l'estètica va celebrar ahir la reobertura dels centres tot i que va lamentar «haver hagut de lluitar moltíssim per fer entendre quina és la feina que fan realment i que no hi ha risc de contagi», afirmava la presidenta del Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya, Rosa Perdices.

Eva Puig, directora d'Estètica Marta de Girona, va comentar a Diari de Girona que «aquest segon tancament ens ha derrotat emocionalment i econòmicament» i va lamentar les declaracions del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, quan va referir-se a les estètiques com a «un sector precari, amb cabines petites i sense ventilació». Puig va detallar que aquestes afirmacions estan basades en el «desconeixement» i va assegurar que des del primer confinament «el 90% de les estètiques de Catalunya hem fet les coses bé, segons em consta». En aquest sentit, Puig va destacar la «forta inversió econòmica i emocional feta per adaptar les instal·lacions».

D'altra banda, Lídia Boada, propietària de l'estètica Elece de Girona, va lamentar la «gran injustícia que s'ha produït durant aquest mes, ja que des del primer confinament hem pres totes les mesures necessàries». També va assegurar que companyes seves ho estan passant «molt malament econòmicament per continuar amb el negoci» i va criticar la «mala gestió del Govern» en els ajuts als autònoms, ja que el sistema informàtic es va col·lapsar de seguida.