Els cultivadors d'avets confien a mantenir les vendes gràcies a internet i els vivers

Els cultivadors d'arbres de Nadal del Montseny-Guilleries confien mantenir les vendes d'altres anys a través d'internet o els centres de jardineria. Amb les fires d'aquesta època suspeses o a la corda fluixa, el sector aposta per nous canals de distribució i espera que la demanda d'avets es mantingui. També, perquè la pandèmia farà que aquestes festes, com tot porta a pensar, s'hauran de passar majoritàriament a casa.

Els cultivadors esperen que, malgrat la incertesa, la campanya serà bona. Set de cada deu arbres es vendran a Catalunya o a l'Estat, i la resta s'exportaran a Alemanya, França o Anglaterra. A diferència de la crisi del 2008, però, aquest cop el sector no aposta per reforçar mercats exteriors.

El Montseny-Guilleries s'ha consolidat com el primer productor d'avets de Nadal del sud d'Europa. La climatologia hi contribueix, perquè hi ha moltes hores de sol, els estius són frescos i humits –cosa que ajuda els arbres a créixer- i durant l'hivern hi fa la fred suficient.

D'aquesta zona en formen part el 95% dels socis que s'agrupen sota el paraigües dels Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC). En total, són 35 productors, que van des de petits autònoms fins a grans vivers i majoristes, sobretot repartits dins el triangle que formen Sant Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau.

Per a ells, ara arriba l'època forta de l'any. Hi ha majoristes que ja fa dies que carreguen tràilers amb avets de totes mides, per repartir-los a botigues i centres de jardineria. Ho fan, però, amb la incògnita de com la pandèmia els pot afectar la campanya; tot i que, d'entrada, són optimistes. «Volem entendre que aquest serà un Nadal molt de quedar-se a casa, amb la qual cosa vol dir que augmentarà la venda d'aquells productes per decorar la llar», diu el president de CANAC, Albert Gallifa. L'associació calcula que la demanda d'altres anys es mantindrà –fins i tot pot repuntar- però que les vendes, inevitablement, s'hauran de fer per altres vies.

«Es distribuirà molt més a través de garden center, i també per internet. Allò que caldrà veure ara és si som capaços d'adaptar-nos a aquests canals de distribució, sobretot l' on-line», precisa Gallifa. De moment, els cultivadors ja han començat a adaptar-se a les noves tecnologies, conscients també que la pandèmia els deixa sense una de les principals plataformes de promoció: les fires i mercats de l'època. La més representativa del sector, la de l'Avet d'Espinelves, ja ha caigut del calendari. I moltes altres de Nadal o bé també s'han suspès o bé s'han readaptat (com la de Santa Llúcia de Barcelona). «Amb les fires no es tracta tant del volum de vendes, sinó de l'esperit nadalenc que les revesteix», explica Gallifa.

El president admet que no tenir paradeta deixarà tocats petits autònoms, però també entén que els avets continuaran venent-se. «Per això apostem per diversificar canals, tenint en compte que la covid passarà i que aquest any toca adaptar-se», explica Gallifa.



Un 70% a mercats interns

De tots els arbres de Nadal que es venguin, un 70% aniran a parar a Catalunya o a l'estat espanyol. La resta s'exportaran a França –aquí, sobretot- i també a Anglaterra, Alemanya o Portugal. En global, els francesos en compren uns 5 milions; i els alemanys, 8 milions.

A diferència de l'anterior crisi, la del 2008, aquest cop els cultivadors del Montseny-Guilleries no aposten per reforçar mercats exteriors. Aleshores, fa una dècada, sí que es van intensificar les exportacions. Però Gallifa admet que amb la recuperació de l'economia «tot això va decaure», perquè també cal tenir en compte que la distància «era un hàndicap». «Per això, quan el mercat català i estatal va començar a absorbir molt més, ens vam reorientar», diu. A més, la situació d'abans era molt diferent a la d'ara. «L'economia d'Europa estava molt millor, però ara la covid-19 està a tot arreu, i els de fora es troben exactament igual que nosaltres», diu.