Demana entrar per anar al vàter i roba tot el que pot d'una casa d'Olot

Una dona jove, abans d'ahir a la tarda, va trucar a la porta d'una casa del carrer Iu Pasqual d'Olot. Es tracta d'una zona residencial amb cases adossades amb planta i dos pisos. La va obrir un home d'edat avançada, la dona el va abraçar i li va dir que tenia «pipí» i que necessitava anar al vàter de la casa.

L'home no va tenir temps de respondre ni sí ni no i la noia va deixar d'abraçar-lo i va pujar apressadament les escales que anaven a la primera planta. En comptes d'anar al labavo, va començar a regirar i buscar per tot el pis. Va sentir fressa, perquè la dona de la casa era a la planta superior.

El soroll va espantar la noia, que va baixar escales avall amb el que havia aconseguit arreplegar. Al darrere seu va baixar la dona de la casa, que va sortir al carrer a perseguir-la. La noia va aconseguir arribar fins a un turisme platejat, pujar-hi i escapar-se.

Els propietaris de la casa van trobar a faltar arracades i polseres. Han denunciat el robatori a la Policia Municipal d'Olot, que s'ha fet càrrec dels fets i busca l'autora del robatori.



Robatori de l'abraçada

Les abraçades per robar a gent gran al carrer són una pràctica que grups de delinqüents organitzats fan des de fa temps, però abraçar-se a una persona per entrar a casa seva no és tan freqüent. Si que a vegades solen demanar aigua o llet per així entrar al domicili de persones grans, distreure i robar el que poden.