Forta davallada d'ingressats a Girona

Després de setmanes d'alta pressió assistencial, els hospitals van viure ahir un alleujament ja que hi va haver una forta davallada de pacients ingressats. Concretament, hi ha divuit gironins menys hospitalitzats per coronavirus i el nombre total torna a baixar del llindar de 300. Ja fa gairebé dues setmanes que es va superar aquesta xifra, just quan es va viure el pic de la segona onada, i fins ahir no es va aconseguir revertir. D'altra banda, el nombre de crítics es va mantenir en 59. Sembla, doncs, que la reducció de la propagació del virus i la detecció de menys casos també està fent efecte als hospitals. Malgrat això, es van produir cinc noves defuncions per coronavirus, tres menys que el dia anterior. D'aquestes, quatre es van registrar en hospitals o centres sanitaris i la restant encara no s'ha classificat.

La principal causa d'aquesta evolució és que les restriccions mantenen a ratlla els principals indicadors de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona. Les últimes dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut confirmen l'estabilització a la baixa del risc de rebrot que ja va començar fa dues setmanes. Durant el pic de la segona onada, l'índex va arribar a superar els 1.000 punts, que indica que en pocs dies es podien assolir 1.000 casos per cada 100.000 habitants. Ahir l'indicador ja es va situar en 539 punts, 53 menys que el dia anterior. Totes les comarques de la regió sanitària tenen un índex de rebrot alt: el Gironès (636,15), el Baix Empordà (625,12), el Pla de l'Estany (556,09), el Ripollès (542,93), l'Alt Empordà (521,94) la Garrotxa (519,77) i, la Selva (408,8).

Es produeix una situació similar amb el nombre de nous casos. Ahir es van registrar 313 casos i, per sisè dia consecutiu, la xifra s'estabilitza per sota dels 400 contagis. Val a dir que el recompte oficial de Salut també s'ajusta a mesura que van arribant els resultats de les proves PCR i tests d'antígens. Per tant, fins al cap d'uns dies no se sap quan es va diagnosticar cada cas.

Minva la reproducció

Un dels primers indicadors que va començar a baixar va ser el de la velocitat de reproducció del contagi. El primer objectiu de Salut era que se situés per sobre d'1, és a dir, que el contagi comencés a estar sota control. Ahir la taxa ja era de 0,76, quan la setmana passada era de 0,93 i en fa dues, d'1,33. Això vol dir que actualment cada cent infectats en contagien uns 76 més de mitjana.

Un altre indicador que mostra símptomes de millora és la taxa de positivitat de les proves PCR i tests d'antígens. Actualment, el 10,59% surten positives. Tot i que encara no està per sota el llindar recomanat per l'Organització Mundial de la salut (5%), s'allunya del percentatge de la setmana passada, que era del 13,99% i del de fa dues setmanes, quan va arribar a superar el 17%.