França dobla els efectius a la frontera per lluitar contra el terrorisme i la immigració

Per controlar la xarxa de camins de muntanya la policia francesa fa volar drons. A la imatge, el coll de Belitres. acn

França ha doblat el nombre de policies i militars destinats a la frontera per reforçar els controls contra la immigració irregular i el terrorisme. Uns 200 efectius més i drons vigilen les carreteres, trens i camins d'entrada al país. El prefecte dels Pirineus Orientals, Etienne Stoskopf, va visitar ahir els punts fronterers del Coll de Belitres, a Cervera de la Marenda, i del Pertús i va assegurar que l'objectiu és controlar la immigració clandestina i limitar també els riscos associats a la «criminalitat». Stoskopf va demanar «no confondre» el risc terrorista amb el risc que representa la immigració «clandestina», en relació amb les declaracions del president francès, Emmanuel Macron.

Malgrat això, va assegurar que el dispositiu llança un missatge clar: «Les fronteres estan controlades i aquells que tenen intencions criminals i terroristes no poden passar fàcilment».

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar a principis de mes que França reforçaria els controls fronterers en la lluita contra el terrorisme, el tràfic de drogues i la immigració irregular i també que demanaria «reformar en profunditat l'espai Schengen».

L'anunci ja s'ha fet efectiu i ahir dissabte el prefecte dels Pirineus Orientals, Etienne Stoskopf, va visitar dos dels punts on s'han reforçat els controls: el coll de Belitres i el Pertús, a la Catalunya del Nord.

Stoskopf va detallar durant la visita que el reforç s'estén a totes les fronteres del departament, des de Puigcerdà fins a Portbou, i que compten amb 200 efectius més de policia duanera, Gendarmeria, Policia Nacional i militars.



Per terra i aire

En total, 400 efectius diaris que controlen per terra, tren -excepte aquest dissabte que a causa d'un descarrilament a Cervera de la Marenda es va haver d'aturar la circulació de combois- i aire. Aquests controls aeris els realitzen mitjançant drons que inspeccionen els camins diàriament.

I és que, segons va explicar el cap de l'Estat Major de la Policia de Fronteres a Perpinyà, Yannick Garden, aquests dispositius permeten facilitar la feina en una zona molt extensa.

«Fer-ho a peu requereix molt de temps i així és més fàcil i eficaç». S'estudia, a més, reforçar-los amb l'ajut d'avionetes. A més, França ha tancat alguns dels passos de muntanya i no es descarta que es puguin mantenir clausurats de manera permanent.



Pressió migratòria

L'objectiu és reforçar el control contra la immigració irregular. Stoskopf va assegurar que tant a Cervera de la Marenda com a la zona del Pertús el trànsit de persones és molt important i hi ha una pressió migratòria molt gran. Amb aquests controls, va afegir, «també limitem el risc lligat a la criminalitat, el tràfic d'estupefaents i el contraban de tabac, i també permet detectar persones que estiguin en cerca».

El prefecte dels Pirineus Orientals va subratllar que la immigració il·legal «no s'ha de confondre» amb l'amenaça terrorista. Però com també va fer Macron, en referència que el jihadisme aprofita les xarxes de tràfic de persones per infiltrar-se a Europa, Etienne Stoskopf va admetre que el dispositiu dona un missatge clar: «Les fronteres estan controlades i aquells que tenen intencions criminals i terroristes no poden passar fàcilment».



Poc trànsit pel confinament

Tot i que el trànsit de vehicles ahir dissabte era pràcticament testimonial pel confinament, els efectius policials desplegats en aquests punts fronterers van aturar un a un els cotxes, motocicletes i furgonetes que passaven i van fer registres.