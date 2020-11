Girona viu un lleuger repunt de pacients tant en planta com a l'UCI

Després de la notable davallada de pacients ingressats que s'havia experimentat dissabte als hospitals gironins, la tendència no va continuar ahir a la baixa. Ben al contrari, segons la darrera actualització de dades del Departament de Salut, la pressió hospitalària va viure un lleuger repunt. Actualment hi ha 299 persones hospitalitzades a la regió sanitària de Girona, set més que el dia anterior, de les quals 65 es troben en estat greu a l'UCI, sis més. Tot i això, les dades continuen per sota del llindar de les 300 hospitalitzacions i per sota de les xifres del període entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre, quan la mitjana d'ingressats se situava en 343 pacients. D'aquests, 55 es trobaven a l'UCI.

El nombre de nous contagis, en canvi, es va reduir respecte al dia anterior. Es van sumar 264 nous casos, 49 menys que en l'actualització de dissabte. Amb aquests, el còmput global suma ja 32.614 persones infectades per coronavirus des que va començar la pandèmia, 29.936 de les quals han estat diagnosticades per prova PCR i test d'antígens. També segons les dades d'ahir, es van registrar 8 noves víctimes mortals a la regió sanitària de Girona, que sumen un total de 1.040. D'aquestes, 578 s'han produit en centres hospitalaris o sociosanitaris, 262 en residències per a gent gran, 134 al domicili i 66 no estan classificades per falta d'informació.



El risc de rebrot baixa 51 punts

La resta dels indicadors mantenen la tendència a la baixa dels darrers dies. El risc de rebrot va baixar ahir 51 punts, i es va situar en 488. En el moment del pic d'aquesta segona onada, registrat el dia 23 d'octubre, aquest indicador havia arribat a marcar 1.185,41 punts.

També la velocitat de propagació (Rt) va baixar 3 centèsimes i es va situar en 0,73. Així, l'indicador es troba per sota del llindar establert per la Generalitat per començar a plantejar-se relaxar les restriccions. La taxa de confirmats per PCR és de 273,10 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 688,22, lluny del 926,82 que havia registrat en el període anterior (entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre).

Puigcerdà segueix situat com el municipi de Catalunya amb un risc de rebrot més elevat, amb 1.620 punts, per davant de Vic, amb 1.074, i Manlleu, amb 980. També és la localitat catalana amb major velocitat de propagació, amb 1,76, per davant de les Franqueses del Vallès, que registra un 1,21, i Gavà, amb un 1,12. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, Banyoles és el segon municipi de Catalunya, amb 1.207. Se situa per darrere de Vic, amb 1.279, i per davant de Martorell, amb 1.160.

La Cerdanya és l'única comarca de la regió sanitària de Girona que supera els 1.000 punts en el risc de rebrot (1.620). Per contra, la Selva registra les xifres més baixes, amb 350 punts. Lloret de Mar és el municipi de més de 20.000 habitants amb menys Rr de les comarques gironines, amb 350.