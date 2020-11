Pluja de subhastes milionàries als jutjats gironins

Les subhastes judicials a la província de Girona no donen l'abast, i en aquests moments hi ha una trentena de procediments oberts amb xifres milionàries on els interessats poden licitar a cop de clic.

L 'imaginari col·lectiu d'una subhasta sol incloure una sala plena de mans aixecades, gent ben vestida i estètica vintage. Però es tracta d'un procediment inassumible, almenys en províncies com ara Girona on en un mateix període poden arribar a coexistir més de 40 subhastes judicials. Per tal d'agilitzar i modernitzar aquest últim eslavó que pretén liquidar béns i propietats per tal de resoldre un deute contret amb un creditor, l'any 2015 es va implantar el sistema de subhastes electròniques.

Ara, les licitacions es fan a cop de clic i la participació està limitada a la identificació i registre previ de l'interessat, i a més s'ha d'efectuar un dipòsit del 5% del valor del bé subhastat per poder participar en la postura.

Els jutjats gironins tenen en aquests moments una trentena de propietats a subhasta, que són resultat de béns embargats per impagament i pels quals els creditors esperen recuperar el deute. Tot i això, cap de les propietats exposades al Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) té cap oferta per part d'un licitador.

A més, altres entitats públiques com l'Agència Tributària també ha tret a subhasta quatre propietats, d'entre les quals hi ha un edifici amb solar i aparcaments al carrer Closa d'en Llop a L'Escala per 622.131,39 euros i un local comercial al carrer Alhambra que s'ha valorat en 21.666 euros.



Més de cinc milions a Olot

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció d'Olot té la subhasta més elevada de la província en aquests moments: La propietat en qüestió és un bloc de pisos situat a l'Avinguda Jaume II i que compta amb 32 pisos, dels quals 30 estan arrendats. El jutjat l'ha tret a subhasta en 32 lots separats, però el valor total de l'immoble s'eleva a 5.003.355 euros. El creditor de l'immoble és «Spanish Residential Opportunities Designated A.CO» i reclama 3.984.523,96 euros per l'immoble. El creditor no demana cap quantitat mínima per licitar i tampoc ha establert cap tram entre cada oferta. El 30 de novembre es tancarà, però per ara ningú ha licitat per cap dels pisos.

En principi, per tal d'adjudicar un bé cal que s'hagin ofert licitacions amb un valor com a mínim igual a la meitat del seu valor de taxació.



Més de tres milions a Tossa

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Blanes té feina. A finals d'octubre va treure a subhasta 3 lots que desgranats són tres hotels situats a Tossa de Mar que tot i que s'ofereixen de forma separada sumen un valor conjunt de 3.050.940 euros. El creditor reclama recuperar 3.918.993,28 euros amb la subhasta, que de fet conclourà el 16 de novembre. Es tracta de la segona subhasta judicial més elevada que està activa a la demarcació.

Els tres hotels estan situats al carrer Vil·la Romana del municipi i formen part d'un mateix complex que s'anomena igual que el carrer. El primer lot és el més gran i inclou un hotel de 1.440 m2 de superfície pels quals es demana 3.050.940 euros. Per licitar cal fer un ingrés de 152.547 euros de dipòsit. Amb tot, no es demana un import mínim per sol·licitar-lo. Els altres dos lots estan valorats en 1.012.356 euros i 449.340 euros respectivament, i pels quals tampoc s'ha fixat una xifra mínima per licitar.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Girona completa la tercera subhasta més elevada que actualment està en marxa a la província amb un solar ubicat a Santa Eugènia de Ter, a Girona, per 1.966.966,96 euros. Només aquest jutjat té quatre subhastes actives, i al conjunt de la ciutat se n'estan celebrant fins a vuit.

Amb tot, els jutjats de Figueres van darrere pel que fa a les subhastes actives, amb sis en total. Per darrere hi ha La Bisbal amb cinc en total. Els jutjats de Blanes en tenen tres d'actives, i els de Santa Coloma de Farners tres, i Sant Feliu de Guíxols en té dues.



Més de 3 milions sense licitadors

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Puigcerdà va tancar el dilluns una altra subhasta milionària que va acabar sense licitadors després d'un mes exposada, com és habitual. Es tracta d'un bloc d'apartaments situat a la Molina que va sortir a subhasta amb 18 lots que sumen un valor conjunt de 2.544.857 euros.

El creditor d'aquest procediment, que no s'ha especificat al portal tot i que la llei ho reclama, va reclamar per la propietat subhastada un total d' 1.624.150,01 euros.