Salut haurà d'indemnitzar una administrativa que va patir assetjament laboral

Un jutjat de Girona ha condemnat l'Institut Català de la Salut (ICS) a indemnitzar amb més de 19.000 euros una administrativa d'un CAP de l'Alt Empordà que va patir assetjament laboral. La situació va arribar a allargar-se cinc anys i va provocar que l'abril del 2017 l'afectada deixés les seves funcions a contracor. Aquell any, va estar set mesos de baixa. En la carta de renúncia, la treballadora assegurava sentir-se «maltractada, menyspreada i ignorada» per la doctora que aleshores dirigia el CAP. La sentència condemna l'ICS per no haver frenat la situació a temps. L'advocat de la demandant, Jordi Colomer, admet que el procés ha estat «llarg» però que ha permès «protegir la dignitat a la feina».

L'administrativa que va patir assetjament laboral ja va estar-se tres mesos de baixa a l'estiu del 2014. I tres anys després, a principis d'abril del 2017, va haver de tornar a demanar-la quan, tot i que no volia, també va decidir renunciar a les seves funcions com a Referent de Gestió i Serveis. En la carta de renúncia que va enviar a la direcció de l'ICS Girona, l'administrativa deia que havia pres la decisió perquè la doctora que dirigia el CAP la menystenia. A la carta, hi deia que això havia acabat afectant-li la salut, i que tenia la sensació que altres membres de l'equip podrien estar passant pel mateix.

Com a resposta, segons recull la sentència, la direcció de l'ICS Girona li va enviar un escrit «que es limitava pràcticament» a agrair-li els serveis prestats. L'administrativa va estar de baixa set mesos, però durant aquest temps se li va detectar que patia un trastorn d'ansietat. De fet, va necessitar fer teràpia psicològica i medicar-se.

Va ser aleshores quan, a instàncies d'ella mateixa, es va obrir un procés per veure si havia patit assetjament psicològic mentre treballava en aquest CAP. A més, l'administrativa també va portar l'afer a la Inspecció de Treball.