Els substituts de matemàtiques i català, els mestres més buscats

Les baixes de mestres per la covid-19 han tensat les borses de substituts i costa trobar professionals per a determinades assignatures. Falten mestres especialitzats en català i matemàtiques, que s'han convertit en els més buscats a secundària, però també s'han registrat problemes en algunes escoles de primària. L'afectació als centres gironins actualment és puntual una vegada resoltes les incidències de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), asseguren els representants de les Juntes Territorials de Directors de primària i secundària. Però des del sindicat USTEC defensen que a principis de mes hi havia 25 escoles de primària a Girona amb problemes per cobrir les baixes. En canvi, la incidència en la Formació Professional és endèmica i ara s'ha agreujat fruit de la pandèmia.

Des de l'inici del curs escolar, s'han notificat 25.972 positius acumulats a les aules catalanes, 23.353 alumnes i 2.619 professors. A la demarcació de Girona, en són 2.686, dels quals 2.413 són estudiants i els 273 restants, docents, segons l'última actualització d'aquest dissabte.

El Departament d'Educació ja va enfortir al setembre la plantilla de mestres, però en determinats casos falten professionals que puguin donar resposta a la creixent demanda. A Girona es van contractar 299 docents més com a reforç de la covid-19 i el desdoblament de les aules.

Els centres de secundària van justos de professors de matemàtiques i llengua i literatura catalana i castellana. Aquesta casuística no és nova, però les baixes i jubilacions han evidenciat la falta de professors en aquestes especialitats. El representant de la Junta Territorial de Directors d'Instituts, Joan Cumeras, assegura que els problemes per trobar substituts durant el curs escolar són puntuals i que enguany s'han produït en buidar-se la borsa de docents. «Amb totes les baixes, les llistes van quedar buides, però ja s'han començat a regenerar», concreta Cumeras, director també de l'institut Sobrequés de Girona.

A més a més, assegura que cal afegir-hi les jubilacions dels mestres actuals. «La filologia abans era una carrera atractiva, però actualment no en surten prou graduats i això coincideix amb la jubilació dels actuals mestres», remarca.

Aquesta situació també l'han constatat des del Departament d'Educació. Fonts consultades asseguren que a vegades hi ha molt poca disponibilitat de docents per a l'especialitat que es convoca i que afecta concretament les de català, castellà, matemàtiques o les de l'FP industrial, les quals presenten dificultats de cobertura per manca de professorat.

Una situació similar ha succeït a primària, on les afectacions també s'han produït pel retard de l'ICAM en tramitar les baixes. La representant de la Junta Territorial de Directors de primària a Girona, Anna Camps, assegura que a comarques gironines aquesta situació s'ha donat en casos «molt concrets» i que progressivament s'ha anat resolent.



Docents a l'FP

En canvi, als cursos de Formació Professional segueixen les dificultats per trobar docents especialitzats en informàtica o automobilística. Arrosseguen la situació des de fa temps però la pandèmia ho ha empitjorat. Una de les problemàtiques és que els professors d'informàtica també poder fer classes de matemàtiques a secundària, tal com explica el director de l'institut Montilivi de Girona, Rubén Pino.

Per tot plegat, el Departament ha adoptat mesures extraordinàries des de fa dos cursos com acceptar excepcionalment la incorporació de personal que encara no té el títol de màster. El Departament ha incrementat els nomenaments setmanals, se'n fan tres (dilluns, dimecres i divendres). A Girona hi ha un quart dia en què la direcció pot intervenir directament en la selecció del substitut. Aquestes mateixes fonts asseguren que els motius del retard poden ser diversos i que poden quedar sense cobrir perquè el substitut no accepta la plaça.