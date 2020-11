Una temporada «excepcional» a l'aeroport: la Policia Nacional s'adapta a la crisi de la COVID

Efectes de la COVID-19. Des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus, la Policia Nacional destinada a l'aeroport s'ha hagut d'adaptar als canvis. Durant la temporada d'estiu hi ha hagut una activitat molt baixa o inexistent de vols controlables i, en conseqüència, alguns agents s'han destinat a reforçar d'altres àmbits a la província de Girona.

La pandèmia del coronavirus ha afectat amb menor o major mesura tots els àmbits de la societat. La policia no n'és una excepció i depenent de cada cos policial i de la seva especialització s'ha hagut d'adaptar als efectes d'aquesta crisi sanitària.

Els efectius de la Policia Nacional que treballen a l'aeroport de Girona no n'han estat tampoc una excepció. La seva tasca es basa sobretot en el control de la documentació dels viatgers. Si el passatger és ciutadà de la Unió Europea i pertany a l'espai Schengen, en aquest cas es pot circular lliurement i, per tant, no existeixen les fronteres. En canvi, hi ha països que malgrat ser a Europa com Regne Unit o Irlanda no formen part de Schengen i a aquests se'ls fa un control mínim de la documentació –fins que es faci efectiu el Brexit. Però a Girona també hi ha viatgers que formen part del que s'anomena Tercers Països i a aquests se'ls fa un control estricte.

Enguany, però, la pandèmia ha marcat el trànsit aeri i, com destaca l'inspector Miguel Ángel Mata, que és el cap de la comissaria del CNP a l'aeroport, la temporada d'estiu –que s'ha tancat abans a l'octubre– ha estat «excepcional», ja que han vist com les seves tasques es modificaven i algunes gairebé desapareixien.



Alts i baixos durant la temporada

L'inspector fa un repàs cronològic al que per ell ha estat una temporada també d'excepció, ja que el mes de març –encara en temporada d'hivern– l'aeroport tenia activitat de companyies que volaven a Tercers Països, com ara al Marroc –vol a Rabat– i a Rússia –vol a Moscou.

Fins llavors tot era normal, explica, ja que hi havia una planificació per a l'inici de temporada d'estiu com cada any. Però les males notícies van començar a arribar el 13 de març. Pobeda va anunciar que suspenia vols i també Ryanair cancel·lava el de Rabat. A partir d'aquí només hi havia vols de l'espai Shengen, que pel CNP no són controlables.

Les males notícies, però, van continuar, i com recorda Miguel Ángel Mata, tot va canviar quan s'informa des de Madrid que es prohibia l'entrada de persones de Tercers Països, llevat d'uns casos excepcionals. La situació es va acabar d'agreujar, recorda l'inspector, quan Espanya va anunciar l'11 de maig el tancament de fronteres. Això va fer caure la feina de la Policia Nacional a l'aeroport.



Alerta pels canvis de normatives

Aquesta situació va provocar que no entressin vols a l'aeroport de Girona i, en conseqüència, que només n'hi hagués algun de privat i sota circumstàncies previstes per la llei. Això va provocar que la plantilla de la Policia Nacional a l'aeroport s'hagués d'adaptar a la nova realitat: bona part dels efectius van ser derivats a controls fronterers terrestres en aquest cas als punts de pas de Camprodon i Puigcerdà.

Mentrestant, els policies que es van quedar a l'aeroport van tenir una feina que segurament no s'haurien imaginat: el control de vols privats procedents de Tercers Països. És una tasca que normalment no els genera gaire feina, diu Miguel Ángel Mata, però la crisi del coronavirus l'ha fet canviar de forma radical.

Es va notar especialment quan es va acabar l'estat d'alarma i a mesura que s'acostava la temporada d'estiu. Molta gent d'aquests països –per exemple de Rússia o Kazakhstan– tenen segones residències a la Costa Brava i volien aterrar a Girona. Aquesta gent que es desplaça en aerotaxis o jets privats demanaven el permís a Aena però, com diu l'inspector, no era senzill poder venir a Espanya. El motiu és que d'entrada no estava permès i, a mesura que han passat els mesos, encara hi ha alguns Tercers Països els vols procedents dels quals no poden aterrar-hi. Des del Govern espanyol, destaca l'inspector, cada setmana o deu dies, s'actualitza la informació d'entrada i això ha provocat i encara fa que els policies hagin tingut molta feina interpretant i demanant documentació. Des d'Aena es demanava al CNP que informés si el vol podia entrar, però la majoria dels permesos, diu Mata, ho van ser per qüestions avalades per la llei com a excepcions –per exemple un tema mèdic o tenir la residència, entre d'altres.

L'inspector lamenta, però, que hi va haver algú que va intentar utilitzar la picaresca per entar a Espanya i, de fet, els agents del CNP a Girona van haver de fer la denegació d'entrada de quatre passatgers russos que van voler esquivar la norma. Ho van fer, explica el policia, sortint de Sant Petersburg i llavors fent una escala a Riga i posteriorment aterrant a Girona. El que van fer és mostrar la seva documentació segellada a Riga dient que procedien d'allà però la policia va investigar-ho i van comprovar que era fals. Això sortosament només ha passat en aquest cas.

De fet, en aquests moments –9 de novembre– poden entrar a Espanya viatgers procedents de tots els Tercers Països amb excepció de 13. Aquí hi ha, per exemple Ruanda, Austràlia, Japó, entre d'altres. Unes procedències que no afecten l'aeroport gironí però que la policia té presents.



El miratge de l'estiu

Malgrat els mesos més complicats, l'aeroport va semblar revifar els mesos d'estiu, sobretot l'agost. La Policia Nacional va controlar fins a 236 vols però la notícia que va tocar de mort l'aeròdrom gironí va ser quan el Regne Unit va aplicar la quarantena, afirma el policia. Això va paralitzar l'activitat i les companyies van començar a cancel·lar vols. El trànsit del setembre va ser testimonial i enguany la temporada d'estiu s'ha donat per tancada el 24 d'octubre perquè ja no hi ha cap vol més previst.

A banda, si avui volgués aterrar algú a l'aeroport de Girona, la Policia Nacional explica que cal que els viatgers sapiguen que Catalunya està confinada i que els caps de setmana cal estar en un mateix municipi. Una informació que donarien i alertarien en cas que algun avió vulgui aterrar a Vilobí.

Arran de la baixa del trànsit aeri, policies nacionals destinats a l'aeroport han acabat assumint altres tasques. N'hi ha que s'han traslladat a l'oficina del DNI i passaports de Girona i a fer tasques d'estrangeria. A banda, els quecontinuen a l'aeròdrom donen suport a la Brigada de policia científica de l'aeroport del Prat amb els expedients que tenen acumulats.



Menys detinguts

Una mostra que el moviment de passatgers ha estat molt menor és també el nombre d'arrestats que ha fet la Policia Nacional. Ha detingut nou persones per portar documents falsos –volien anar al Regne Unit o a Irlanda. Els agents també han arrestat 14 persones amb reclamacions judicials. I a banda, també el CNP ha denegat l'entrada a vuit persones.

L'última detenció de la temporada és la d'un home de l'Afganistan que volia entrar amb document fals. En aquest cas es va haver d'aplicar el protocol covid, ja que durant la nit que va passar a la garjola es va començar a trobar malament, amb febre i tot.