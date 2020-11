Dos mesos d'espera per poder fer o renovar el DNI a Sant Feliu de Guíxols

Dos mesos. Aquest és el temps de mitjana que es triga, actualment, per aconseguir hora per fer o renovar-se el DNI a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, segons una resposta del Govern de l'Estat al diputat gironí Sergi Miquel (PDeCAT). En el cas de la comissaria de Figueres, el temps requerit és d'un mes i mig, mentre que a la resta de comissaries gironines el temps d'espera és inferior a les dues setmanes (com és el cas de la comissaria del carrer Rajolers, a Girona, Camrpodon i Lloret de Mar) o bé no funcionen amb el sistema de cita prèvia, que és el que succeeix a la Jonquera, Portbou i Puigcerdà. D'altra banda, el temps d'espera per aconseguir una entrevista per a una petició d'asil s'allarga fins a deu mesos, un període que Miquel troba del tot «escandalós», tenint en compte que es tracta d'un dret recollit a la carta de Drets Humans i la Convenció de Ginebra.

Miquel va preguntar per escrit al Govern espanyol quins són els temps d'espera, amb cita prèvia, per poder fer els principals tràmits a les comissaries gironines. Pel que fa als tràmits relacionats amb el DNI i el passaport, el Govern va fer les consultes a les diferents comissaries gironines el dia 7 d'octubre, i es va trobar amb què la de Sant Feliu de Guíxols era la que trigava més a donar hora: el primer «forat» disponible es trobava el dia 9 de desembre; és a dir, gairebé dos mesos després de la petició. Pel que fa al passaport, la mateixa comissaria tenia el primer espai lliure el dia 24 de novembre.

Després de Sant Feliu de Guíxols, la segona comissaria amb una major saturació per a aquest tipus de tràmits és la de Figueres. En aquest cas, la primera cita disponible per poder fer el tràmit era el 17 de novembre, és a dir, pràcticament un mes i mig després del 7 d'octubre. En canvi, no tenia llista d'espera per poder fer-se o renovar el passaport, ja que tenia hores disponibles l'endemà mateix.

A la resta de comissaries gironines, els temps d'espera tant per al DNI com per al passaport són molt menors. A Girona ciutat, l'oficina del carrer Rajolers tenia hores disponibles per al DNI aquella mateixa tarda, mentre que per a tràmits relacionats amb el passaport s'havia d'esperar fins a dues setmanes.

Pel que fa Lloret de Mar, per renovar el DNI hi havia disponible una hora aquella mateixa tarda, mentre que els tràmits per al passaport només requerien una espera de dos dies. Finalment, en el cas de Camprodon, la primera cita disponible per al DNI era al cap de dues setmanes, mentre que per al passaport es podia fer ja l'endemà.



Deu mesos per a l'asil

Però més enllà dels períodes d'espera per al DNI i passaport, el que realment preocupa a Miquel són els deu mesos d'espera que, segons el Govern, requereix poder fer una entrevista per una petició d'asil. En aquest cas, cal una cita prèvia telemàtica, tot i que el mateix Govern diu que, si hi ha motius d'urgència «degudament justificats», es fan de manera immediata. Miquel, però, no es mostra satisfet amb les explicacions: «És escandalós, perquè es tracta d'un dret recollit a la Carta de Drets Humans i a la Convenció de Ginebra, i per tant aquest temps d'espera ens sembla absolutament excessiu», indica. En aquest sentit, té la sensació que no hi ha ningú fix per poder fer aquesta tasca, sinó que s'hi destinen treballadors de forma rotativa.

Finalment, el Govern espanyol també ha assenyalat que la xifra de targetes d'identitat d'estrangeria (TIE) atorgades a la comissaria de Santa Eugènia de Girona es van reduir durant els mesos d'estat d'alarma, ja que només s'atenien aquells casos d'urgència que estiguessin degudament justificats. Tot i això, indica que el passat mes de setembre es van tornar a potenciar, ja que se'n van expedir un 46% més que al setembre de 2019.