Inici del Gran Recapte dels Aliments més discret però necessari

El Gran Recapte d'Aliments d'enguany s'ha adaptat «obligatòriament» a un context nou per atendre un crit de socors social que s'ha disparat per culpa de la pandèmia. El tret de sortida d'aquesta iniciativa solidària nascuda per fer front a la pobresa alimentària es va fer ahir sense la tradicional figura del voluntari i apostant en canvi per la virtualitat, però amb l'objectiu d'intentar mantenir les xifres d'altres anys. El director del Banc dels Aliments a Girona, Frederic Gómez, va alertar ahir a aquest diari que enguany la demanda d'aliments a la província ha augmentat un 33%. «Estem atenent 42.270 persones d'arreu de les comarques de Girona, quan abans de la pandèmia n'ateníem unes 31.500», va asseverar.

Tot i que divendres passat es va fer la presentació de la campanya, ahir va ser el primer dia de recapte a supermercats i mercats municipals de tot Catalunya. La iniciativa s'ha hagut de reformular diverses vegades fins que no s'ha dissenyat el format final. I és que la principal divergència respecte del format tradicional és la figura del voluntariat, on a Girona normalment se'n desplegaven més de 4.000 per fer la recollida. «Vam decidir eliminar els voluntaris de recollida als supermercats per evitar contagis, i tot i que havíem pensat posar informadors durant el cap de setmana, també hi hem renunciat», sosté Gómez. Per això, la participació es fa directament a la caixa del supermercat, que permet fer donacions a partir d'un euro, que se suma al total de la compra realitzada. També es pot col·laborar a través del sistema «Bizum» i accedint al web de l'entitat. A més, aquest any la campanya durarà fins dissabte en comptes de concentrar-se durant un cap de setmana com es feia anteriorment per evitar aglomeracions i compensar la diferència d'afluència entre els dies laborals i els festius.

La tercera novetat és la participació dels mercats municipals gironins a la campanya, que es farà mitjançant l'adquisició de tiquets per tres euros que estaran destinats a adquirir aliments frescos.



Dèficit de 900 tones d'aliments

L'augment de persones que no tenen accés a aliments bàsics s'ha fet notar per culpa de la crisi sanitària. El director de l'entitat a Girona va indicar que en aquests moments a Girona hi ha un dèficit de 900 tones d'aliments. «Calculem que tenint en compte l'augment de gent que necessita ajuda, hauríem d'obtenir unes 2.200 tones de menjar per cobrir la demanda», calcula el director. Una part d'aquesta xifra, unes 1.300 tones, s'ha cobert pels canals habituals de donatius que rep l'entitat, però falta arribar a les 900 restants. Tot i la «imprevisibilitat» de la situació, l'entitat té l'objectiu d'arribar a recollir almenys 550 tones.

«Enguany tenim un repte obligat per les circumstàncies de la pandèmia. Aquest recapte representa una sisena part del que adquirim durant l'any», insisteix el director. «Necessitem la solidaritat de la ciutadania i de les administracions més que mai», va incidir.



Avantatges de la virtualitat

La virtualitat imposada de la campanya d'enguany ha arraconat la imatge dels cabassos plens d'aliments als supermercats. Això, segons Gómez, pot representar diversos avantatges, ja que s'evitarà al màxim el perill de contagis que es podrien produir als supermercats i magatzems. A més, no s'hauran de preocupar de les caducitats dels aliments, i podran destinar tota la recollida a comprar els productes que més es necessitin. De fet, si l'experiència d'enguany recull bons fruits, Gómez no descarta apostar per la virtualitat de cara a pròximes edicions.