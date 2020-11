Els premis «Projecta't» impulsen deu empreses de les comarques gironines

La Diputació de Girona ha atorgat els premis Projecta't, que tenen com a objectiu impulsar deu empreses gironines, que rebran sis mesos d'assessorament personalitzat. Es tracta de les empreses Plego, El Xuixo de Can Castelló, Gesthip, Undos Arquitectura Cooperativa, Watelia, Centre d'Optometria de Catalunya, MyChefTool, MenutsGirona, Vsponsor i Fuengo.

En aquesta segona convocatòria s'hi van presentar un total de 22 projectes empresarials, dels quals deu van resultar guardonats. Totes les empreses premiades han iniciat la seva activitat en els darrers cinc anys, i l'objectiu és que, gràcies a aquest premi, puguin donar una empenta al seu negoci.

A partir d'aquests guardons, les empreses començaran un procés per a fer una diagnosi en la qual es detectaran les seves necessitats i es marcaran els objectius a assolir. Tindran sis mesos per concretar el pla de treball que les hag d'ajudar a impulsar el negoci i comptaran amb el suport d'experts que les orientaran en les decisions.



Les empreses premiades

Entre les empreses premiades hi ha Plego, una empresa de disseny especialitzada en la volumetria del paper i materials derivats; El Xuixo de Can Castelló, dedicada a l'elaboració artesanal de l'autèntic xuixo gironí; l'aplicació de mòbil Gesthip, desenvolupada per dos joves d'Anglès per centralitzar la gestió diària de les hípiques en una única eina tecnològica i Undos Arquitectura Cooperativa, amb estudi a Bordils i que treballa en el marc de l'economia social i solidària. També s'ha guardonat Watelia, una empresa creada per dos joves gironins dedicada a la fabriació i venda de productes de fleca, pastisseria i brioxeria sense gluten; el Centre d'Optometria de Catalunya, un centre senitari que vol potenciar el rendiment sensorial de les persones; MyChefTool, una aplicació per a gestionar i controlar establiments del canal Horeca; MenutsGirona, una agenda familiar que vol reunir les millors propostes d'activitats per a infants de Girona; i Vsponsor, que ha creat el primer mercat web de patrocini esoprtiu que connecta marques amb actius esportius. La darrera empresa guardonada és Fuengo, que es va crear amb l'objectiu d'ensenyar anglès d'una manera pràctica i lúdica, a través d'activitats immersives.