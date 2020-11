Els autònoms gironins es concentren davant l'ajuntament contra les restriccions i la manca d'ajudes efectives

Propietaris de botigues, de bars i restaurants, emprenedors, venedors ambulants... Una cinquantena d'autònoms van concentrar-se ahir al migdia a la plaça del Vi per alçar la veu contra les restriccions per la covid-19. Sostenen que els tancaments de sectors, l'obligació de reduir aforaments i els confinaments els estan abocant a la ruïna, i critiquen que les administracions els han deixat desemparats. Durant la concentració, els autònoms van criticar que les ajudes que els han ofert són irrisòries i que, per contra, se'ls obliga a continuar pagant les factures. La protesta va allargar-se ben bé una hora, durant la qual els autònoms van cridar contra les administracions i van reclamar ajudes efectives. Un dels concentrats també va llançar petards, va cremar una foto amb la imatge del conseller El Homrani i la paraula «botifler» i va llançar dos ous contra la façana de l'ajuntament.

La concentració d'ahir, que va convocar-se per xarxes, reprèn la que es va fer dijous passat a la tarda, també a les portes del consistori. El col·lectiu, que s'ha autoorganitzat sota el lema «Autònoms en peu de guerra», reclama que les solucions no passin per allargar carències de crèdits o posposar pagaments, perquè això tan sols suposa posar un pedaç a les caigudes de facturació que han patit arran de la covid-19. «L'única solució que ens donen és callar i continuar pagant!», va criticar la propietària d'una botiga d'animals de l'Escala, Noèlia Varo.