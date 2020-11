El Govern anuncia una «estratègia de testatge massiu» a tota la població

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar ahir que la Generalitat està preparant «una estratègia per testar massivament la població». L'anunci arriba just després que la Comunitat de Madrid hagi fet pública la seva intenció de portar a terme una iniciativa semblant i Budó assegura que el Govern «està treballant» en aquest pla i ha recordat que han comprat vuit milions de testos «per dissenyar aquesta estratègia de testatge massiu». La portaveu, però, va recordar que «l'organització és complexa» i va demanar temps per planificar com i quan arriben els testos per «prioritzar-los» en aquets pla. Budó va deixar clar que, en tot cas, tot correrà a càrrec de les arques públiques.

La comparació d'aquesta estratègia amb la de Madrid és inevitable, però la consellera va reiterar que la Generalitat no posa en marxa iniciatives ni dissenya les seves mesures «per comparar o competir amb altres territoris». Igualment, no va voler entrar a comentar les dades de millora epidemiològica de Madrid malgrat mantenir la restauració i part de l'oci obert. «Estem en una altra fase de la baixada, ells van arribar al pic abans. El que dic és que les mesures que prenem funcionen i es prenen a molts llocs d'Europa. I ara tornem a estar en fase de baixada, per tant considerem que són mesures preses de forma adequada», va concloure.



Tests d'antígens a les farmàcies

D'altra banda, el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, va valorar «positivament» l'anunci de la consellera de Salut, Alba Vergés, segons el qual s'està treballant perquè les farmàcies facin tests d'antigen per detectar el coronavirus, però va afegir que «no hi ha res definit» i que «la pressa no és bona consellera». En declaracions a l'ACN va indicar que volen tancar un circuit que garanteixi «la seguretat dels professionals, però també de la gent que va a les farmàcies» i que estigui basat en el tractament de les mostres i l'adequació dels espais. Casas va explicar que amb la voluntat de descongestionar els CAPs també s'està estudiant que puguin fer vigilància epidemiològica, gestió de crònics, informació i derivació.

Casas va considerar que des que fa dues setmanes es va validar l'ús dels tests d'antigen hi ha «molt d'interès mediàtic» perquè es pugui fer a les farmàcies, però va demanar anar a poc a poc. Va considerar que abans cal acabar de tancar un circuit que garanteixi la seguretat de les proves i que permeti registrar el resultat a la història del pacient, i en el cas de positivitat es pugui derivar als CAPs.

«Ens agradaria que fos possible, però hem de tenir en compte que així com les farmàcies ja hem participat en altres campanyes de salut pública, com el cribratge de càncer de còlon o de detecció precoç del VIH, la COVID-19 és una situació excepcional, estem en una epidèmia i la tècnica no és senzilla», va destacar el president, Jordi Casas.