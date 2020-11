«Nus» de carreteres a l'entrada d'Olot per enllaçar la variant amb l'Eix Pirinenc de l'Estat

L'enllaç entre la variant d'Olot i l'Eix Pirinenc conformarà un nus de dimensions importants en el que serà l'entrada d'Olot situada entre el polígon industrial del pla de Baix i el polígon de les Mates. Quan la variant estigui acabada, hi haurà una travessera amb els quatre carrils de la variant d'Olot (C-37) i els dos necessaris per enllaçar amb l'A-26. I, quan la variant connecti amb el futur Eix Pirinenc, hi haurà deu carrils: quatre de la variant, quatre de l'eix i dues vies de servei. Els carrils coincidiran en un gran giratori situat on ara hi ha la fàbrica Simón.

En l'última compareixença de l'alcalde, Josep Berga, l'enginyer municipal, Ramon Prat, va plantejar que Carreteres de l'Estat vol una bifurcació amb carrils directes, mentre que l'Ajuntament d'Olot vol que els quatre carrils de la variant no es tallin.

L'enginyer va respondre una pregunta del periodista Pau Massó referent a la presència de l'institut escola Greda abans del giratori situat entre can Simon i la depuradora.

Prat va considerar que l'Estat podrà construir la seva part de l'enllaç sense haver d'enderrocar els enllaços que preveuen fer en la construcció de la part de la variant, responsabilitat de la Generalitat per cessió de l'Estat. L'enginyer va explicar que «l'Estat, quan faci la seva carretera, podrà sumar carrils, però no restar la suma d'aquests carrils».

També va considerar que les infraestructures clau, com l'enllaç, «són grans i són rigides». Va posar d'exemple els túnels de Castellfollit i va raonar que «hem de preveure el nombre de carrils necessaris per donar continuïtat a l'eix de carreteres que passarà per fora del nucli urbà d'Olot».

L'enginyer va recordar que, a curt termini, no es pot aturar el flux de camions que arriba per Bracons. «No podem seguir conduint pel centre de la ciutat i no hi ha més solució que fer una via amb unes condicions i amb unes normes de carretera», va precisar. Prat va recordar que el projecte de l'Eix Pirinenc està a l'aire.

El desembre de 2014, el Ministeri de Foment va presentar la seva part de la variant dins del projecte de l'Eix Pirinenc. El projecte de l'Estat va ser al·legat per tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. ERC en va quedar fora.

Els motius eren que Olot volia desvincular la variant del traçat de l'Eix Pirinenc i la Vall de Bianya havia demanat deixar l'N-260, que passa per la plana del municipi, com està ara: és a dir, amb dos carrils en comptes dels quatre previstos. El Ministeri va acceptar les al·legacions i va desar el projecte de l'eix pirinenc a la part de la Vall de Bianya i Olot.

Prat va descriure el nus de carreteres de l'accés nord a Olot en el decurs de la presentació de les al·legacions de l'Ajuntament d'Olot a l'estudi informatiu de la variant. Van demanar que es mantingui l'enllaç previst del tram d'Olot amb els de la part de les Preses i de la Vall d'en Bas. Es tracta de la boca sud del túnel de can Vigatà, a la Pinya.