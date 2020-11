El purificador d'aire a les aules, un aliat per millorar la ventilació i evitar els contagis de covid-19

L'escola Salesians de Ripoll compta amb un purificador portàtil per millorar la qualitat de l'aire i reforçar les mesures contra la covid-19. És una donació de l'empresa de ventiladors Sodeca que de forma solidària ha lliurat un aparell a les llars d'infants, escoles i instituts del Ripollès i a Sant Quirze de Besora. "El principal dubte era el manteniment, però no és ni molt difícil ni car", subratlla el director d'aquesta escola concertada, Arnau Ferrer. Van decidir posar-lo al menjador, el lloc amb més concurrència de l'escola i on els alumnes estan sense mascareta, i el balanç és molt positiu. Aquesta experiència dels purificadors d'aire a les aules és la primera a Catalunya i el Departament d'Educació en farà un seguiment.

La ventilació d'espais tancats compartits és una de les claus del protocol per evitar contagis de covid-19. Amb l'arribada del fred, aquests aparells poden ser uns bons aliats per reduir el temps de ventilació i no incrementar la factura energètica per la pèrdua d'escalfor amb la ventilació.

Els centres educatius del Ripollès n'han incorporat un des de fa uns dies, arran de la donació de Sodeca, fabricant de ventiladors i amb centres de producció a Ripoll i Sant Quirze de Besora. Entre les escoles hi ha els Salesians Ripoll, que han decidit instal·lar-lo al menjador. Cada dia tenen dos torns per dinar amb uns 130 alumnes en total i és un lloc especialment de risc atès que els estudiants van sense mascareta per poder menjar. "Al només disposar-se d'un, vam rumiar quin era el lloc amb més concurrència" i on els alumnes van sense mascareta per poder menjar, explica a l'ACN el seu director, Arneu Ferrer. Recorda que continuen amb la resta de mesures de prevenció com separació de taules, ventilació i higiene de mans.

Ferrer explica que el principal dubte que tenien era el manteniment però que tècnics de Sodeca els ho van aclarir. "Es pot programar amb una app del telèfon o manualment i la mateixa màquina t'avisa si els filtres s'han de netejar", assenyala. I afegeix que no suposa un manteniment molt difícil ni car. Tot i això, admeten que veuen inviable poder-ne comprar un per a cada aula. Aquest model que tenen costa prop de 1.000 euros.

Tenen l'aparell connectat al mig del menjador i va filtrant l'aire tot indicant els nivells que hi ha en cada moment. "Si es posa vermell, vol dir que l'ambient està carregat i obrim les finestres", explica. En el primer torn, però, la màquina no ha pujat del color taronja.

El balanç del centre és molt satisfactori per reforçar la ventilació del menjador. Tot just ara han començat a engegar la calefacció en moments puntuals del dia. Quan les temperatures baixin en ple hivern, preveuen continuar ventilant les aules en diferents moments del dia tal com estableix el protocol. I, en la mesura del possible, mantindran l'activitat docent als exteriors del centre. La incidència de covid-19 ha estat baixa en aquest centre. Des que van començar el curs escolar, han hagut de confinar un grup de 18 nens. El centre té uns 250 alumnes.



Un aparell per funcionar tot el dia

El director general de Sodeca Group, Josep Font, explica que van decidir fer la donació arran del debat social sobre la ventilació a les escoles. "Estem en una comarca de muntanya i ventilar de forma natural amb el fred vam pensar que seria problemàtic", detalla. La iniciativa va comptar amb la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès.

La tecnologia que han dissenyat compta amb un sistema patentat que elimina bacteris, virus i microorganismes perjudicials per a les persones en tres fases. També inclou una pantalla digital on es veu el nivell de contaminació de l'espai en cada moment. "El que fa és agafar aire de la sala on està i l'aire va recirculant per dins i el va netejant", detalla. Com que no fa soroll i consumeix poca energia, recomanen que funcioni durant tota l'activitat lectiva i que es complementi amb la resta de mesures de prevenció de la covid-19. I en el cas d'altres activitats, aconsellen fer primer una auditoria per estudiar l'aire i determinar quina és la tecnologia de purificador més adient per a cada cas.

Pel que fa a l'empresa, Sodeca va facturar 52 MEUR durant el 2019. Gràcies a la demanda de purificadors i els aparells de tractament d'aire interior, han pogut compensar la caiguda de la demanda de sectors estratègics com ara l'hostaleria, molt tocada per les mesures contra la covid-19. El primer trimestre, els va caure un 15% la facturació però ja ho han recuperat amb l'aposta per aquesta nova tecnologia i la creixent demanda del mercat.