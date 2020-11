Restaurants, cultura i activitats exteriors, els primers a obrir

La restauració, les activitats a l'aire lliure i la cultura seran els primers a baixar el primer esglaó de la desescalada. A l'espera que dijous el PROCICAT doni el vistiplau, l'esborrany preparat pels departaments de Salut i Interior preveu la reobertura de bars i restaurants al 30% fins a les cinc de la tarda, tant a les terrasses com a l'interior; reobrir instal·lacions esportives a l'aire lliure, amb un aforament del 50%, i permetre també un 50% de l'aforament en cinemes, teatres, auditoris i sales de concert, amb un màxim de 600 persones.

En canvi, el tancament perimetral de Catalunya i el municipal de cap de setmana, així com el toc de queda i la resta de restriccions aplicades fins al moment, seguiran vigents. A més, les universitats continuaran amb la docència teòrica de forma virtual i les extraescolars seguiran tancades. En els esports, els gimnasos seguiran tancats i les piscines, encara que siguin recintes tancats, podran obrir.

Tal com ja anunciava ahir aquest diari, la desescalada es dividirà en quatre fases i la primera, i la que permetrà el retorn de l'hostaleria, entre d'altres, començarà el dilluns vinent. A partir d'aquí, cada tram s'allargarà durant dues setmanes revisables i en funció dels resultats es decidirà si es continua amb el pla (si l'Rt segueix per sota de 0,9 i els nous ingressos setmanals van a la baixa), si es prorroguen les mesures vigents (si l'Rt està entre 0,9 i 1 i s'estabilitzen els nous ingressos), o bé si es revisen les restriccions aplicades (Rt per sobre d'1 i increment d'ingressos setmanals). Això significa que la desescalada podria ser asimètrica i aplicar-se a diferents velocitats pel territori.

Si tot funciona correctament, a principis de desembre entraríem a la segona fase de la desescalada. En aquesta, segons l'esborrany, el confinament de cap de setmana passaria a ser comarcal i els gimnasos podrien oferir els seus serveis al 50%, sense l'ús de vestidors. A més, la restauració també podria augmentar el seu servei al 50% i els aforaments a la cultura passarien al 70%. En el comerç, les botigues també podrien obrir al 50% i les més grans de 800 m2 recuperarien tot l'espai -sempre que es mantingui l'aforament a la meitat. Tot i això, els centres comercials seguirien tancats. Tanmateix, s'obririen les extraescolars no reglades amb un sol alumne.



El tercer tram, per Nadal

En els dos primers trams, les reunions segueixen reduint-se a sis persones, i no seria fins a la tercera fase quan podran passar a ser de 10 persones, corresponents a un màxim de dues bombolles de convivència habituals o una bombolla ampliada. En aquesta penúltima fase, el confinament de cap de setmana passarà de ser comarcal a funcionar per àrees, sempre que es trobin en la mateixa fase de la desescalada. Aquest tram es calcula que coincidirà amb les festes de Nadal. La restauració, per la seva banda, podrà ampliar l'horari fins a les 9 de la nit i la cultura podrà ampliar el seu aforament fins al 70% -un màxim de 700 persones. En aquesta tercera fase hi trobem també la reobertura dels centres comercials amb un aforament del 30%. L'esport, que fins ara estava permès en un 50% a l'exterior, passarà al 70%, i es permetrà un aforament del 50% a l'interior.



La fase final de la reobertura

La quarta i última fase dona pas a recuperar al 100% la presencialitat al batxillerat i cicles formatius, així com les activitats extraescolars i l'educació en el lleure. El confinament de cap de setmana s'eliminarà. Tot i això, es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda de les 10 de la nit a les 6 del matí durant les quatre fases de la desescalada. Per tant, serà una mesura que es mantindrà vigent fins a l'any vinent. Pel que fa als aforaments, la cultura es quedarà amb el ja anterior 70%, però augmenta el nombre de persones màximes en una sala fins a mil. Tanmateix, en actes religiosos i cerimònies civils el límit de persones es mantindrà a mil. Els centres comercials augmentaran l'aforament en un 50%, excepte en zones comunes.

En roda de premsa, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ahir va evitar entrar en concrecions sobre com es durà a terme aquest pla de reobertura, que va remarcar que no és de desescalada de la covid i que encara hi estan treballant. La consellera no va voler avançar escenaris de futur, com la mobilitat en el pont de la Constitució o com seran el Nadal o Cap d'Any, perquè cal anar «a poc a poc».