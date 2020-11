El risc de rebrot pel virus a Girona baixa al nivell de l'inici de la segona onada

Tot i que, en general, els principals indicadors de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona estan seguint una tendència a la baixa, hi ha xifres que presenten una tendència irregular, amb alts i baixos. Aquest és el cas del nombre de positius, morts i ingressats.

Tot i així, el risc de rebrot és l'única dada que, des de fa més de dues setmanes, està experimentant un descens diari. De fet, el pic més alt es va assolir el 23 d'octubre, quan va arribar a superar els 1.000 punts. Després d'algunes pujades i baixades no va començar a disminuir fins a finals de mes. Actualment l'índex de rebrot (EPG), que preveu el creixement de contagis, ja ha baixat fins als 453 punts. Tot i que s'ha estabilitzat bastant, encara és molt elevat. De fet, encara està per sobre de la mitjana catalana, que és de 405 punts, però ja està per sota d'altres regions com l'Alt Pirineu i Aran, Lleida o la Catalunya Central.

Si analitzem les comarques de la regió, n'hi ha quatre que tenen l'índex amb un valor d'entre 500 i 750 punts: la Garrotxa (678), el Pla de l'Estany (625), el Baix Empordà (619) i el Gironès (522). D'altra banda, la situació epidemiològica a l'Alt Empordà i el Ripollès està una mica millor amb 437 i 416 punts, respectivament. També cal tenir present que la Cerdanya, que forma part d'una altra regió sanitària, és una de les comarques catalanes amb el risc de rebrot més elevat. Ahir va aconseguir baixar dels 1.000 punts. Actualment, només n'hi ha dues que superen aquest llindar: l'Alta Ribagorça (1.454) i la Segarra (1.157). Com a contrapunt, les comarques amb una situació epidemiològica més favorable, tot i que el risc de rebrot encara és alt, són la Conca de Barberà (215) i el Garraf (249). Respecte als municipis, Puigcerdà torna a estar al capdamunt de Catalunya, amb 1.367 punts, i l'índex torna a pujar a Palafrugell i se situa en segon lloc amb 958 punts.



Situació global a Girona

Ahir alguns indicadors de la pandèmia van experimentar un augment destacat. El nombre de positius i defuncions pel virus es van duplicar respecte a les dades de dilluns. A més, la velocitat de propagació del contagi va pujar lleugerament, un fet que no passava des del pic de la segona onada. Es va situar en 0,74. Tot i així, es manté estable, per sota del topall fixat per Salut, per tenir la pandèmia mínimament controlada.

La millor notícia d'ahir va ser la forta davallada de gironins hospitalitzats pel virus. N'hi havia divuit menys i d'aquesta manera, la xifra es va tornar a situar per sota dels 300. Malgrat tot, aquesta dada és la més inestable de totes, ja que sovint experimenta alts i baixos. Sense anar més lluny, dissabte es va produir un fort descens de pacients ingressats i el total també es va situar per sota de 300. Però l'endemà i dilluns va tornar a pujar. Del total, n'hi ha 61 que estan crítics i per tant estan hospitalitzats a l'UCI, un menys que dilluns.

Finalment, la taxa de confirmats per prova PCR és de 239,52 per cada 100.000 habitants i la incidència de positius dels darrers catorze dies és de 635,32.