Tallen l'avinguda Sant Jordi d'Olot per reclamar restringir el pas de camions de gran tonatge

La plataforma 'No és un vial, és un carrer!' ha tallat el trànsit a l'avinguda Sant Jordi d'Olot durant una hora i trenta minuts per reclamar restringir el pas de camions de gran tonatge. L'entitat ha organitzat una manifestació "en format reduït" per la situació sanitària on han participat una cinquantena de persones i que s'ha concentrat a la rotonda de La Solfa, un dels extrems del tram on, segons la plataforma, hi falta la senyal que els "igualaria" en drets a la resta de la ciutat, "impedint que els camions de més de 9 tones travessessin pel carrer". La plataforma va presentar al passat ple de l'Ajuntament una moció per abordar les restriccions amb "una fórmula de mínims a partir de dies i franges horàries", que no s'ha acceptat.

"La proposta va comptar amb el vot favorable d'ERC, el negatiu de JxCat i les abstencions del PSC i la CUP i, per tant, va ser rebutjada", remarquen. La protesta d'aquest dimecres busca "escenificar" el seu "disgust" per la decisió.