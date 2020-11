Cada vuit hores, un accident de trànsit provoca seqüeles a una víctima

La província de Girona és la dotzena d'Espanya on els accidents de trànsit són de més gravetat. Per davant, però, hi té províncies que multipliquen per tres la seva mitjana. Osca, per exemple, es troba a dalt de tot de la llista i compta amb un terç més de sinistres de gravetat que en la mitjana d'Espanya. Girona supera la mitjana en un 9,08%.

Un estudi realitzat per les asseguradores espanyoles (Unespa) i que es titula el Dany Corporal en accidents de trànsit del 2019 ha analitzat quan es produeixen aquests accidents de més gravetat. A Girona es concentren durant els mesos de juliol i novembre. Al juliol l'índex és d'un 19,59% per sobre del conjunt d'Espanya i al novembre, d'un 23,59%. Per dies de la setmana, els dilluns i diumenges concentren els sinistres viaris amb ferits més importants. Tenen lloc sobretot de matinada.

Durant l'any passat, es van produir fins a 4.737 accidents de trànsit amb víctimes. Concretament, l'estudi analitza els casos d'accident amb ferits que han pogut ésser indemnitzats a través del Sistema de valoració de danys corporals, conegut com a Barem per les empreses asseguradores.

L'estudi posa en xifres els danys que pateixen les víctimes i quantes n'hi ha hagut a cada territori. La major part dels accidents es produeixen en les zones més poblades i cal dir que a la província de Girona hi ha un sinistre viari amb víctimes cada hora, 50 minuts i 57 segons. Això la col·loca en la divuitena posició pel que fa al nombre d'accidents amb víctimes, i els que han ocorregut en aquesta zona de Catalunya representen l'1,62% del total d'Espanya. S'ha de dir que el punt d'Espanya amb més successos, segons apunta l'estudi, és la província de Barcelona, amb un 11% del total d'Espanya. Això representa 32.235 sinistres viaris amb víctimes i un accident d'aquesta tipologia cada 16 minuts i 18 segons.



62 per cada 10.000 habitants

Per poder veure amb més profunditat com afecten els accidents amb víctimes al territori, l'estudi utilitza una ràtio que consisteix en el nombre d'accidents per cada 10.000 habitats. Des d'aquest vessant, es visualitza que el territori amb una major accidentalitat relativa és Cadis, amb 121 accidents per cada 10.000 habitants. Mentre que Girona aquí apareix com la dissetena zona d'Espanya amb més accidents amb víctimes per 10.000 habitants, amb 62,21. Aquesta dada està per sota de la mitjana espanyola, però per dècimes, ja que a Espanya hi ha 62.26 accidents per aquest nombre de població.



1.131 casos amb seqüeles

Un altre aspecte que revela l'informe de les asseguradores és que cada 7 hores i 44 minuts una persona pateix seqüeles en un accident de trànsit a la província de Girona. De seqüeles n'hi ha de diversa tipologia, van des de les lleus fins a les extremes. En total, durant l'any 2019 hi ha hagut 1.131 casos. El primer punt de l'Estat és Barcelona, on el 2019 es van produir 8.000 casos amb seqüeles, un cada hora aproximadament. Això situa aquesta província per sobre de Madrid, amb més de 2.000 casos de diferència.

Pel que fa a la gravetat de les seqüeles, s'ha de dir que a Girona la major part són de caràcter lleu (el 87% del total). Aquestes solen consistir en les conegudes com a fuetades cervicals. Un altre aspecte rellevant és l'edat que tenen de mitjana les persones que pateixen seqüeles. A Girona se situa en 44,2 anys.



Molts dies de baixa

Sovint quan es pateix un accident de trànsit s'acaba amb una baixa laboral. L'estudi mostra que els gironins l'allarguen de mitjana en 64,3 dies. De fet, aquesta província és la setena d'Espanya on les víctimes tarden més a recuperar-se. La baixa més llarga es dona a Lugo amb 78,4 dies de mitjana.