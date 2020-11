Els Bombers atenen més d'un incendi de contenidors al dia

Els Bombers de la Generalitat treballen cada dia en més d'un incendi de contenidors a la Regió d'Emergències de Girona -que no inclou la Cerdanya. Des del mes de gener i fins al 15 de novembre, han hagut de fer 461 serveis relacionats amb aquesta casuística. En cada servei hi pot cremar més d'un contenidor de deixalles i, per tant, són danys al mobiliari urbà que solen costar cars als ajuntaments.

Molta gent encara té imatges de les mobilitzacions postsentència del procés que van acabar amb diversos contenidors cremats a la ciutat de Girona. També hi ha hagut d'altres mobilitzacions, com les dels CDRs pels aniversaris de l'1 d'octubre que han acabat amb aquestes imatges. A l'Ajuntament de Girona cada contenidor nou li costa 700 euros més l'IVA, fet que eleva la xifra a 847 euros, tal com van informar aquest any després d'alguna cadena d'incendis.

Cal dir, però, que la major part dels serveis que fa Bombers no solen ser de manifestacions sinó que s'hi aboquen deixalles o cendres, però també hi ha molts incendis d'aquestes característiques intencionats.



Piròmans al darrere

De fet, la policia ha detingut en algunes ocasions piròmans. A la ciutat de Girona aquest any, per exemple, els Mossos d'Esquadra van detenir un home 64 anys com a presumpte autor de la crema d'una vintena de contenidors durant la primera quinzena de maig a la ciutat, que va provocar uns danys superiors als 17.500 euros.

També hi ha focs de contenidors que acaben afectant sovint façanes o vehicles que estan aparcats a prop. Això genera una problemàtica encara més dura per als afectats. El més habitual, però, és que cremi més d'un contenidor, ja que solen estar disposats un al costat de l'altre i si no són metàl·lics, la propagació de les flames és ràpida.



100 destrossats en un sol foc

Un dels incendis més destacats per la quantitat de contenidors que va afectar va tenir lloc el 31 d'octubre a Calonge. Van cremar un centenar de contenidors que estaven emmagatzemats just a tocar del camp de futbol on estaven apilats. Es tracta de contenidors en desús que l'Ajuntament de Calonge ha anat substituint els darrers mesos en el marc de la implantació de la campanya porta a porta. De moment no ha transcendit la detenció del possible brètol que va causar l'incendi.



Més de 3.000 serveis en sis anys

Els Bombers de la Regió d'Emergències de Girona han treballat en la sufocació de fins a 3.089 incendis de contenidors en sis anys -de gener a 15 de novembre. Per anualitats es pot veure que els anys més negres han estat el 2017. amb 561, i l'any passat, amb 546. Es tracta de dos anys que també han estat marcats per protestes als carrers i per tant això hauria fet incrementar el nombre de serveis que han realitzat els efectius d'extinció d'incendis.



El Gironès, al capdavant

Per comarques, el Gironès s'emporta la part més gran del pastís amb un total de 776 serveis d'aquesta casuística des del 2015. L'Alt Empordà, en canvi, se situa per darrera amb 696 i la Selva ocupa el tercer lloc, amb 614.

Fent una anàlisi de les poblacions amb més sortides dels Bombers, s'ha de dir que les capitals de comarca solen ser les àrees amb més afectació però també la resta de municipis que tenen altes concentracions de població.

Girona i Salt són els municipis amb més casuística amb 362 i 247 actuacions des de l'any 2015 a 15 de novembre del 2020, segons les dades facilitades pels Bombers de la Generalitat. Destaca que a la capital enguany hi ha hagut 78 focs de contenidors, i a Salt l'any més complicat ha estat el 2017, amb 70 serveis. Per contra, s'ha de dir que enguany ha caigut de forma destacada el nombre de sortides dels Bombers, amb un total de 38. A Girona, en canvi, l'any amb menys activitat és el 2015, amb 50 serveis per apagar el foc de recipients de deixalles.