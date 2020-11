Personal de seguretat privada s'encarregarà del control del Registre Civil

A partir del 19 de novembre, el Registre Civil dels jutjats de Girona comptarà amb personal de seguretat privada. Aquests efectius s'encarregaran de controlar qui accedeix a aquestes dependències situades a l'avinguda Ramon Folch.

Des del sindicat de Mossos d'Esquadra, SAP-Fepol, celebren aquesta decisió i ho asseguren en un comunicat: «Finalment han imperat la cordura i el sentit comú en aquest assumpte». I és que fins ara aquestes tasques de control d'entrada les feien agents dels Mossos d'Esquadra encarregats de la custòdia dels jutjats, per ordre del Deganat. El sindicat assegura que aquesta decisió permetrà que els agents dels Mossos que s'encarreguen de la seguretat dels jutjats a partir d'ara puguin «estar plenament per les seves funcions i no hagin d'assumir per més temps unes tasques, com hem dit sempre, administratives».



Denúncia de l'octubre

El passat 27 d'octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) va denunciar públicament la situació dels agents que hi ha destinats en aquesta seu judicial i que s'encarreguen de la custòdia i seguretat dels jutjats de Girona. Van denunciar que no era admissible que s'haguessin de fer càrrec també del control de les persones que s'adreçaven al Registre Civil. Els agents fins llavors havien de mirar si qui volia accedir-hi tenia o no cita demanada. Unes tasques que des del SAP-Fepol van qualificar «de purament administratives».

Davant d'aquesta situació, el sindicat va denunciar els fets també per escrit al director general de la policia, Pere Ferrer, a qui va reclamar que s'acabés aquesta situació per als agents dels Mossos i que les funcions les portessin a terme efectius de vigilància privada. Finalment, ni un mes després, s'ha posat fi a la situació. Des del SAP-Fepol agraeixen que la seva demanda sigui atesa i també «la predisposició mostrada pels comandaments policials de la Regió, els quals des d'un primer moment han mostrat una actitud activa per solucionar la qüestió denunciada» pel sindicat.