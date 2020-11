Rafel Bruguera es «jubila» del Parlament

Quan Rafel Bruguera (PSC) va deixar de ser alcalde de l'Escala, l'any 1995, va considerar que tancava la millor etapa de la seva vida política, perquè creia que «no hi havia res millor que ser alcalde del meu poble». Tot i això, des de llavors ha continuat amb una dilatada trajectòria política que l'ha portat a ser tres cops senador (2004, 2008 i 2011) i, des de 2015, diputat al Parlament. Ara, Bruguera es «jubila» com a diputat i ha anunciat que no es tornarà a presentar a les eleccions del febrer, però tot i això continuarà vinculat i a disopsició del partit.

Bruguera ha explicat que la decisió sorgeix després d'un procés de reflexió, tant a nivell individual com amb els companys del partit, per deixar pas a nova gent. A nivell personal se'n va content, però admet que les dues legislatures -la de 2015 i la de 2017- li han deixat un regust «agredolç», ja que ambdues han estat incompletes i «molt complicades»: «Si la política és l'art de posar-se d'acord amb qui pensa diferent de tu, en aquests mandats això s'ha practicat poc», assenyala.

D'aquesta manera, Rafel Bruguera marxa amb la sensació que a la Generalitat hi ha actualment un govern «que no escolta» i lamenta que no s'hagi utiltizat prou una eina com el Parlament per a resoldre els problemes de la gent. Des del partit, tant Marc Lamuà com Miquel Iceta han destacat la seva vàlua i li han agraït la feina feta.