Territori redueix de 91 a 84 els sectors de la Costa Brava on no es podrà edificar

La Generalitat reduirà finalment de 91 a 84 els sectors de la Costa Brava on el nou Pla Director de Revisió de Sòls no Sostenible prohibirà edificar. Segons va informar ahir la Cadena SER, aquest és un dels resultats del període d'al·legacions, tot i que el Govern català també preveu augmentar de 50 a 56 els àmbits on es reduirà la seva edificació. La Comissió Territorial d'Urbanisme té previst fer-ne avui l'aprovació provisional, de manera que la definitiva quedarà pendent d'un informe del Departament de Costes de l'Estat.

Malgrat que inicialment el pla preveia impedir la construcció de 15.000 dels 30.000 habitatges que estaven previstos al litoral gironí, el nou document planteja «esborrar» del mapa només 11.300 vivendes, tot i que també preveu reduir l'impacte de 6.800 cases més. D'altra banda, es desclassificaran la major part dels terrenys que tenen un pendent superior al 40%. També es redueixen la majoria dels habitatges que estan situats a menys de 200 metres d'un espai protegit, i de les cases que podrien estar exposar a les flames en cas d'un macroincendi perquè tenen més de 40 hectàrees de bosc al voltant.



El turó de Montcal, endavant

El Govern català augmenta, a més, de 50 a 56 els àmbits on té previst reduir-ne l'edificació. Per contra, la proposta de la Generalitat consiteix a deixar 61 àmbits sense tocar. Un d'ells és el projecte per construir 33 vivendes al turó de Montcal, a Begur. El Govern català admet que afecta un espai protegit, que té una gran pendent i que es troba en risc d'incendi, però considera que no pot fer res per aturar la urbanització perquè el propietari ja ha completat la tramitació i ja han començat els treballs d'execució.

SOS Costa Brava -entitat que havia presentat al·legacions al Pla Director i que ahir encara no havia rebut resposta- s'ha oposat frontalment a aquesta urbanització, en considerar que té un elevat impacte ambiental i paisatgístic.

La Comissió Territorial d'Urbanisme té previst aprovar avui el pla, juntament amb el POUM de Blanes.