Els afectats de Dentix reuneixen forces per sortir d'un forat incert

Davant la clínica de Dentix de Girona hi ha un grup de gent amb cares tapades per la mascareta on la preocupació s'hi fa transparent. Són una trentena, i molts van amb carpetes i papers, murmurant o explicant amb exaltació els uns als altres les seves experiències amb la cadena dental, que els ha deixat amb la paraula a la boca. I amb la boca per arreglar.

Els consells que s'extreuen de les converses són unànims: demanar historials clínics, radiografies, fer queixes a Consum i denúncies als Mossos d'Esquadra. «S'ha d'esgotar la vida administrativa, s'ha de sumar totes les queixes individuals perquè així tindrem més força per quan s'arribi a la via judicial», insisteix Jose Luis Soto, portaveu de l'Associació d'Afectats per Idental a Girona, que també assessora els afectats de Dentix, que només a Girona ciutat ha deixat orfes més de 14.000 pacients. Molts afectats no saben què han de fer, només saben que han estat finançant tractaments dentals que no han rebut, que alguns ja han pagat i que en molts casos segueixen lluny d'acabar tot i fer temps que esperen. «Quan arribava em deien que t'havies equivocat, que no em podien atendre. Una vegada em van tenir dues hores i mitja esperant i després em van dir que no havia vingut el cirurgià», es queixa Marta del Río. El seu cas és diferent del de la gran majoria, ella ja ha pagat tot el tractament des del 2018, una part al comptat i la resta finançat. El total s'eleva als 5.000 euros. Fa tres anys que la maregen amb visites anul·lades i intervencions «desastroses», i de quatre implants només n'hi han posat un: «Els diners els dono per perduts, però vull que m'acabin la feina!», manifesta. Per acabar-ho d'adobar, demà té visita, i també li van donar hora per la setmana que ve.



«Torneu-me els meus diners!»

Cada història és única, però totes les mirades reflecteixen, com a mínim, indignació. «Em van prohibir l'accés a la clínica perquè els vaig reclamar que em tornessin els meus diners», explica una dona que prefereix no dir el seu nom. «Vaig pagar 2.500 euros per un tractament que vaig voler anul·lar després de la primera visita. Tinc un fill amb càncer, soc mare soltera i pateixo per si un dia no puc pagar-li el viatge a l'hospital», afirma, amb una veu trencada.

María Gómez fa dos anys que batalla amb Dentix i des del primer dia «tot són baralles i visites anul·lades», sosté. D'un tractament de 7.000 euros, pràcticament no s'ha vist res fet, però d'anècdotes en té per donar i per vendre. Com per exemple, una vegada que li volien fer pagar dues vegades una factura per una intervenció que era externa al tractament. «Vaig haver de venir l'endemà amb la factura a la mà. Ho guardo tot i els ho vaig poder demostrar», subratlla. I segueix: «Una doctora em va dir que feia dos mesos que no cobrava, i que un dia havia atès 52 persones», assenyala Gómez. «Són uns pocavergonyes», afegeix. A la conversa, s'hi afegeix un matrimoni. Part dels concentrats són jubilats, però hi ha afectats de totes les edats. «Amb un sou de jubilat, t'hipoteques la vida per arreglar-te les dents, i et trobes amb això!», es lamenten.

«Ens tractaven de clients, no de pacients. El concepte és molt diferent, no?», clou María Gómez.