El Govern augmenta la protecció a sa Guarda però no fa canvis a s'Antiga

El Govern ha augmentat la protecció del paratge de sa Guarda, a Cadaqués, incrementant les restriccions de construcció d'un 25% a un 50% del sòl. Aquesta és una de les modificacions realitzades en l'aprovació provisional del Pla de Protecció de la Costa Brava, que també manté la reducció aprovada a Rodors-Roca Blanca (Pals) o la Riera dels Molinets (Santa Cristina d'Aro). En canvi, altres projectes, com s'Antiga, a Begur, es permetran tirar endavant tal com estan plantejats actualment, ja que els tràmits estan realitzats i aturar-los suposaria haver de pagar quantioses indemnitzacions.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar ahir de forma provisional el Pla de Protecció de la Costa Brava, que malgrat reduir de 91 a 84 el nombre de paratges que deixarà completament verges (el que significa 907 hectàrees), manté l'eliminació de 15.000 habitatges: al voltant d'11.000 que es desclassificaran de forma directa i uns 4.000 més corresponen a espais i sectors on es reduirà o modificarà l'edificabilitat. En concret, el nombre d'espais on es reduirà la superfície i el nombre de potencials habitatges augmenta de 50 a 56, i inclou, per exemple, el cas de sa Guarda. Tot i això, el secretari d'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, va explicar que, en el cas del paratge cadaquesenc, el nombre efectiu d'habitatges a reduir vindrà determinat per l'adaptació al planejament urbanístic municipal. En d'altres casos, com el de s'Antiga, a Begur, Serra va indicar que «malauradament» no s'ha pogut actuar, davant del risc d'haver de pagar indemnitzacions.

D'altra banda, el nou pla també inclou una nova normativa d'integració paisatgística que s'haurà de complir a tots els municipis. «Ens volem assegurar que tot el que es pugui construir a partir d'ara es faci amb el màxim de respecte per l'entorn», va indicar Serra.

L'aprovació inicial del pla es va realitzar el 2 de desembre de 2019, i des de llavors ha rebut un total de 309 al·legacions: 21 corresponien a informes d'organismes sectorials; 274 eren d'entitats i particulars, 11 de particulars i entitats que els havien enviat fora de termini i tres d'ajuntaments. Tot i això, el nou document aprovat ahir recull en un 97% els objectius fixats al pla aprovat inicialment.

La Generalitat confia poder fer l'aprovació definitiva del planejament aquest mateix mes de desembre, un cop hagin rebut el perceptiu informe de Costes de l'Estat. Tot i això, han decidit allargar quatre mesos -corresponents al període que va durar l'estat d'alarma- la suspensió de llicències, per tal d'assegurar-se que no es construeix res més abans que no s'hagi fet l'aprovació definitiva. «És un pla molt ambiciós», va indicar Serra, que va recordar que es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat i va destacar que l'objectiu de la iniciativa no és limitar l'activitat econòmica, sinó «potenciar-la» a través de tenir un territori més atractiu.

El pla inclou disset municipis de la Costa Brava que no tenen el planejament adaptat al contingut del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines: Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Els cinc restants -Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Castelló d'Empúries- n'han quedat exclosos perquè els seus planejaments municipals ja estan adaptats a la normativa vigent.



Extensió a tot el litoral català

El secretari d'Agenda Urbana i Territori, satisfet amb els resultats obtinguts a la Costa Brava, va anunciar que des d'avui mateix començaran a treballar en un pla similar que abasti tot el litoral català, des de Malgrat fins a les terres de l'Ebre. «Volem revertir el tipus d'urbanisme que, malauradament, es va fomentar durant molt de temps a Catalunya», va indicar. Serra va explicar que ara començaran els treballs previs, però no va voler desvetllar quan començaria la suspensió de llicències al conjunt de Catalunya per no donar peu a l'acceleració de determinades tramitacions.