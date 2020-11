El Govern rectifica: la restauració podrà obrir fins a dos quarts de deu

Canvis en el pla de desescalada en vigor a partir del dilluns vinent. Finalment, bars i restaurants podran allargar el seu horari d'obertura fins a dos quarts de deu del vespre, per tal de respectar el confinament nocturn, i sense límit d'aforament a les terrasses. A l'interior, en canvi, sí que es manté l'aforament del 30% inicial, que ja s'havia filtrat a l'esborrany de la Generalitat. Això sí, en qualsevol dels casos les taules podran estar formades per grups d'un màxim de quatre persones -exceptuant els grups bombolla- i situades a dos metres de distància dels altres grups.

Paral·lelament, dilluns també podran retornar les activitats culturals amb l'obertura de cinemes, teatres, auditoris i sales de concert, que comptaran amb el 50% del seu aforament i amb un màxim de 500 persones. A més, la cultura es mantindrà com una excepció en el toc de queda. Per tant, sempre que el públic ho justifiqui amb una entrada del teatre, el cinema o un concert, el públic podrà arribar a casa seva a les 23 hores. Tanmateix també ho serà per trencar el confinament de cap de setmana, amb el mateix modus operandi.

Per últim, en aquesta primera fase de quatre també es produirà la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, amb la meitat de l'aforament, però amb la novetat també de la permissió de reobrir interiors, amb un límit del 30% i cita prèvia als gimnasos i sense vestidors, exceptuant el cas dels usuaris de la piscina. En aquesta primera fase el comerç es queda com estava fins ara, amb la limitació del 30% de l'aforament, tot i que els establiments de més de 800 metres quadrats ara sí que podran utilitzar tot el seu espai de venda. Pel que fa a les activitats extraescolars no esportives es podran realitzar amb un màxim de sis persones.

Després de les picabaralles que s'ha viscut al Govern pel que fa a l'esborrany que va filtrar-se el dimarts, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu del govern, Meritxell Budó, van informar ahir en roda de premsa de l'aprovació del document de la desescalada, que compta amb alguns retocs. Tal com ja assegurava el document anterior, la desescalada a Catalunya es dividirà en quatre trams, cada un d'una durada de dues setmanes com a mínim, amb canvi cap a la següent fase en funció de les dades epidemiològiques i els resultats territorials. Entre els indicadors que es tindran en compte hi ha la velocitat de propagació o contagi (Rt), que idealment haurà de situar-se per sota del 0,9. També caldrà la reducció o estabilització dels ingressos setmanals.



El confinament municipal

En aquesta primera fase se segueix mantenint el confinament municipal durant el cap de setmana, però en la segona fase s'ampliarà a l'àmbit comarcal. En aquest tram els centres comercials podran reobrir amb una capacitat màxima del 30%, i el petit comerç al 50. També s'augmentarà la capacitat màxima a l'interior dels equipaments esportius (50%); a cinemes, teatres i auditoris (70%), i a l'interior de bars i restaurants a la meitat.

A la tercera fase, podrem dir adeu al confinament perimetral de cap de setmana i la mobilitat ja serà lliure, tanmateix també s'aixecarà el confinament perimetral a Catalunya, que encara és vigent en el primer i segon tram. L'única mesura que no se suspèn en cap de les quatre fases del pla de desescalada és el toc de queda nocturn entre les deu de la nit i les sis del matí. Una altra novetat de la penúltima fase és que per primer cop s'augmentarà el nombre màxim de persones que es poden reunir, que passarà de sis a deu (dues bombolles de convivència habitual o una ampliada). A més, l'aforament màxim als sectors seguirà augmentant: museus, biblioteques i sales d'exposició (70%); equipaments esportius a l'exterior (70%) i actes religiosos (50%).

En el quart tram el principal canvi afectarà el sector educatiu. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius podran tornar a la presencialitat. Per contra, els alumnes universitaris seguiran fent les classes virtuals durant els quatre trams de la desescalada. Un altre canvi és que es permetran les activitats extraescolars sense el màxim de sis persones. També es reactiva l'educació en el lleure i es reprenen les competicions esportives.



Un procés de dos mesos

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va aclarir ahir que el nou pla preveu un horitzó de dos mesos que permetrà «avançar amb total seguretat» i anar revisant si cal alentir el procés. Segons va afirmar, es va «pel bon camí», «gràcies a l'esforç de tothom». Tot i això, Aragonès va remarcar que «no és un pla per recuperar la normalitat» i va insistir que la situació no és la mateixa que la de la primavera. De fet, va admetre que en la desescalada del juny van «anar massa ràpid», i va afegir que probablement això va fer que la segona onada «arribés abans» a Catalunya. En aquest sentit, va recordar que la situació «segueix sent molt greu», i per això va demanar responsabilitat.

Amb relació amb el pla, el vicepresident va dir que «en cap cas» es plantegen accelerar els tempos, i va remarcar que el pas d'un tram a un altre haurà de ser sempre amb un mínim 15 dies. Sí que es podria donar el cas que algun territori no pogués saltar de fase d'acord amb els indicadors epidemiològics, i en cas que fos necessari es podria arribar a retrocedir de tram.