Troben el cadàver d'un home en una zona boscosa d'Olot

Els Mossos d'Esqudra van localitzar ahir el cadàver d'un persona en un bosc proper al barri de l'Hostal del Sol d'Olot. Tot i que el cos encara no està identificat, el cos investiga si es tracta de Pere Busquets, un home de 82 anys que va desaparèixer fa un mes i mig.

Tot i que la recerca es va aturar dies després de l'avís, les unitats d'investigació i canina dels Mossos d'Esquadra feien recerques aleatòries i ahir van poder localitzar el cos, que estava en avançat estat de descomposició, en un bosc proper a la casa on vivia Pere Busquets.

Tot i això, s'haurà d'esperar a les investigacions policials per confirmar si es tracta del veí d'Olot. Busquets va ser vist per última vegada el dimarts, dia 6 d'octubre, però la família no en sabia res des de diumenge anterior. Busquets sortia a caminar cada dia i no se li coneixen problemes de salut.

Al veí del barri de l'Hostal del Sol el van arribar a buscar 45 dotacions amb 11 vehicles, grups especials, grups de rescat de muntanya, unitats subaquàtiques i mitjans aeris que van arribar fins a Sant Joan les Fonts.