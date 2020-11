Un home de 84 anys mor per les greus cremades en un foc a Ripoll

Incendi mortal a Ripoll. Un home de 84 anys va morir ahir al matí per les greus cremades que va patir arran d'un incendi a casa seva a Ripoll. A la víctima se li va encendre la roba mentre estava a la cuina. Malgrat haver demanat ajuda des del balcó, els serveis d'emergències ja no van poder-lo salvar, estava mort quan van arribar al domicili del centre.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de nou al carrer de la Trinitat, l'home vivia a la primera planta d'un bloc de tres pisos. Un testimoni va alertar al telèfon d'emergències que tenia la roba encesa i que demanava ajuda.

A lloc s'hi van desplaçar els Bombers amb cinc dotacions, el SEM, la Policia Local amb diverses dotacions i els Mossos d'Esquadra amb quatre patrulles. Quan els efectius d'extinció d'incendis van arribar al domicili van comprovar que no hi havia foc a l'habitatge sinó que només havia patit cremades mortals l'home. No va ser necessari fer cap desallotjament al bloc de pisos.

Els efectius d'emergències no van poder fer res per salvar-lo perquè en arribar ja estava mort. El SEM va notificar la mort per la gravetat de les lesions i els serveis judicials es van fer càrrec de les gestions.

La víctima, segons apunten les primeres hipòtesis, s'hauria cremat accidentalment, ja que han trobat els fogons de la cuina encesos. Hauria estat preparant-se l'esmorzar i llavors, les flames li van agafar la roba, no les va poder apagar i posteriorment el cos.

L'home d'edat avançada vivia sol al pis i té una cuidadora, però aquesta no arribava fins cap a les nou del matí, poc després dels fets. Es dona el cas que tenia mobilitat reduïda i problemes de visió. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll estan al capdavant de la investigació d'aquest incendi mortal.



Vídeo a les xarxes

L'Ajuntament de Ripoll va informar ahir a través de les xarxes socials que algú va gravar l'incendi mortal del matí i va demanar que la gent no ho posés a Internet, com hauria passat. Demanen que es respecti la família i al difunt.

Aquest és el segon incendi mortal a la capital del Ripollès en pocs dies. La setmana passada un home va morir després d'intentar teure's la vida, segons les hipòtesis policials. La seva dona és qui es va adonar del foc però ja no se li va poder salvar la vida tot i els intents de reanimar-lo.

Des de principis d'any hi ha hagut tres incendis mortals a Girona. Els dos primers han tingut estranyes circumstàncies. El primer va produir-se a Lloret de Mar. Un home va aparèixer molt cremat després que algú -segons suposa la policia- va calar foc a l'habitatge on hi havia marihuana. Se sospita que va ser un o més lladres que van cometre el crim. De moment, els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta pels fets.