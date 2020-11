El lent descens dels ingressos dona aire als hospitals

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i tests d'antígens (TA) acumulats són 31.178 (235 més) i pugen a 33.883 si es tenen en compte totes les proves. Si es compara amb la dada dels nous positius del dia anterior, s'ha produït un descens del 27%. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.079 persones en aquest territori, 10 més que fa 24 hores. Entre el 10 i el 16 de novembre es van declarar 46 defuncions, 61 la setmana anterior. Una de les dades més positives d'ahir és el descens en el número total d'ingressats (14 menys) i en el dels malalts crítics (2 menys). Els ingressats en l'últim interval van ser 292, pels 319 de la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 408 punts (-34), mentre que la setmana del 3 al 9 de novembre era de 609. L'Rt puja una centèsima fins a 0,79 (0,80 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 215 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 537.

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.059. En segona posició hi ha Sant Andreu de la Barca, amb 930, i en tercera Canovelles, amb 861. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Balaguer (1.022), Puigcerdà (1.007) i Vic (966).



Les dades de Catalunya

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya, retrocedeix 28 punts en les últimes 24 hores i se situa en els 353, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté un dia més en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 495,15 (dijous era de 535,34). En paral·lel, s'han declarat 1.968 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 296.768 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 71 noves morts, amb un total de 15.389. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.194 ingressats per covid-19 (-106) i 539 a l'UCI (-14). És el quart dia consecutiu amb baixada d'ingressats i el tercer pel que fa a les UCIs. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 10 al 16 de novembre n'hi va haver 14.903, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 23.226. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 193,53 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (301,62).

Durant l'última setmana s'han fet 149.373 proves PCR i 56.784 tests d'antígens, dels quals un 8,10% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (9,85%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 41,11 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 327.517 casos, 296.768 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 71 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.389: 9.467 en hospitals o sociosanitaris (+36), 4.303 en residències (+5), 917 en domicilis i 702 no classificades (+30). Entre el 10 i el 16 de novembre s'han declarat 420 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 489.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.501 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 3 i el 9 de novembre, hi va haver 2.727 ingressats. Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 135 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 22.085. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 24.095. En total, han mort 7.178 persones, 25 més que les declarades fa 24 hores.



Les dades a Espanya

Les comunitats autònomes van notificar ahir al Ministeri de Sanitat 15.156 nous casos de covid-19, 6.021 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa un gran descens pel que fa als 21.371 del mateix dia de la setmana anterior. La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.556.730 des de l'inici de la pandèmia. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 419, enfront de 436 ahir i 498 el divendres passat, amb un total de 197.266 positius en les passades dues setmanes. En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 328 noves morts, en comparació amb els 252 d'ahir i 308 de divendres passat. En l'última setmana han mort 1.341 persones amb diagnòstic de covid-19 positiu. Fins 42.619 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri.