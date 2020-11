Nous dubtes del Govern: el tancament de municipis i la cultura

Després de la publicació del document definitiu de la desescalada a Catalunya, apareixen dubtes que podrien provocar nous canvis al pla. D'una banda, ahir, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va obrir la porta a aplicar des de l'inici del pont del desembre, és a dir a partir del dia 5, les mesures del segon tram. Així ho va dir en una entrevista a Ràdio 4 i La 2. Això implicaria que si les dades epidemiològiques acompanyen, durant tot el pont es podria sortir del municipi i permetre la mobilitat dins de la comarca on es viu. «Podem ajustar. És important parlar amb els sectors i veure si és millor aplicar el segon tram de mesures a partir del 5 per agafar tot el pont o el dia 7, veurem», va declarar. Davant d'aquesta situació, Budó va mostrar la disposició de l'executiu d'ajustar el calendari parlant amb els sectors. En aquest segon tram està previst també ampliar al 50% l'aforament a l'interior de bars i restaurants.

En segon lloc, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, va assegurar que no està tancat que els actes culturals siguin una excepció en el confinament municipal de cap de setmana. Després que el Govern apuntés aquest dijous que seria així, Delgado va dir a Catalunya Ràdio que aquest és un dels «serrells» oberts. Va explicar que ahir encara estaven treballant per tal d'aconseguir uns criteris «el més coherents possible». «Quan permetem que hi hagi mobilitat per anar a veure una obra de teatre, ens plantegem que hi ha famílies que es volen trobar el cap de setmana i no poden, no sé si això és coherent o no», va declarar. Va afegir que en la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) això «acabarà d'estar clar».



Dubtes a la restauració

Un altre dels sectors que s'uneix a la reobertura del dilluns és la restauració. El sector també ha rebut amb confusió l'última versió del pla del Govern, que preveu que a partir de les sis de la tarda només es puguin servir sopars. Així ho estableix el document penjat a la pàgina web de la Generalitat, i que ahir van confirmar fonts d'Empresa i Interior. La redacció del document pot implicar per tant que bars i cafeteries especialitzats en berenars o en servir només begudes no puguin obrir a partir de les sis, una mesura que des del sector rebutgen. De fet, la Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals (Fecasarm) va valorar positivament la flexibilització de les mesures que s'han imposat a la restauració per contenir el coronavirus, però considera que arriba tard i que «l'horari fixat continua sent insuficient i arbitrari»: «Celebrem que finalment s'hagi acordat la reobertura, que és el que demanàvem en els nostres recursos contenciosos-administratius contra totes les resolucions de tancament que va dictar la Generalitat. No obstant això, ara que s'ha produït la reobertura, considerem que tant es podia haver fixat a les 17 hores com les 21.30 com les 23», assenyala. Per aquesta raó, la federació proposa, no obstant això, obrir inicialment fins a les 23 hores, eliminar el tancament perimetral de cap de setmana i anar ampliant l'horari fins a la 1 de la matinada.



Excepcions a Andorra

El Govern d'Andorra celebra que la represa de la mobilitat amb Catalunya sigui possible a partir del 21 de desembre. Tot i això, el cap de l'executiu del Principat, Xavier Espot, demana «anar un pas més enllà» i que es pugui adoptar «una solució similar a la que es va prendre en el moment de la desescalada de la primera onada», en què es va permetre als ciutadans i residents andorrans assimilar-se als de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, va explicar que «la Generalitat ha apuntat» aquesta opció i informaran la setmana vinent.

Tanmateix, les agències de viatges consideren una «mala notícia» el pla de reobertura previst per la Generalitat, ja que manté el confinament perimetral durant una «festivitat clau» com és el pont de la Puríssima. Aquest pont es considera temporada alta. L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) celebra que permetrà aprofitar la campanya de Nadal i de Cap d'Any, encara que aquesta no suposa ni la meitat de la facturació del pont de la Constitució.