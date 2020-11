Salut vol «anar a buscar el virus» realitzant cribratges massius

El Departament de Salut va anunciar ahir una estratègia de cribratge massiu amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més (arribant als 3.000). La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que la intenció és «anar a buscar el virus» amb cribratges comunitaris, intensius, en zones d'alta incidència però també en llocs estratègics amb unitats mòbils i temporals. A les farmàcies, es podran recollir kits per agafar-se una mostra per a una PCR, en un sistema que s'inspira en el cribratge de càncer de còlon i per tant amb prèvia invitació. D'altra banda, també hi haurà cribratges a col·lectius vulnerables, com ara a les residències, i en entorns específics, com el laboral o en clubs esportius.

El Departament de Salut va anunciar una estratègia amb diversos tipus de cribratges entre la població general i entre col·lectius específics de cara a les properes setmanes. «Ara que la corba del virus està baixant, és el moment de tornar a sortir a buscar el virus», va afirmar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en la presentació de l'estratègia del departament per acompanyar el pla de reobertura de la segona onada de la covid-19, que començarà el proper dilluns.



Cribratge a les farmàcies

Una de les principals novetats serà el cribratge amb la participació de les farmàcies, que començarà d'aquí a un mes aproximadament. Es dirigirà a totes les persones majors de 18 anys, tot i que es començarà amb els majors de 50 anys. Aquest cribratge replica el mecanisme que ja es fa servir en el programa de detecció precoç del càncer de còlon, que consisteix a recollir i retornar un potet a la farmàcia després d'haver rebut una invitació a participar-hi.

En aquest cas, cada persona recollirà un kit per a l'automostra, que serà de frotis nasal; és a dir, el que haurà de fer és introduir-se el bastonet a dins del nas uns 2 centímetres i fer-lo girar. El doctor Argimon va subratllar que, a diferència de la mostra nasofaríngia, aquest no és un procediment invasiu i cadascú se'l pot fer. «És molt més invasiu furgar-se el nas», fins i tot va dir per deixar-ho clar. Després, es portarà la mostra a la farmàcia, que l'enviarà al laboratori perquè l'analitzi. S'informarà la persona del resultat, que quedarà registrat al sistema i que també es podrà consultar a «La meva Salut».

El secretari de Salut Pública va destacar que aquest sistema té els avantatges de comptar amb les farmàcies a partir d'una logística que ja tenen preparada amb el cribratge de càncer de còlon. El doctor Argimon va subratllar que és una estratègia «cent per cent viable».

Argimon va puntualitzar que el que proposen no és un «cribratge a l'eslovaca», amb referència al que van fer en aquest país per testar tota la població en pocs dies. El secretari de Salut Pública va assenyalar que aquest tipus de cribratge massiu de pocs dies no se'l poden plantejar a curt termini, ja que requeriria una gran capacitat logística, amb uns 35.000 voluntaris. Ara bé, ha apuntat que no descarten cap estratègia per més endavant.

Salut recuperarà els cribratges poblacionals que van començar a l'estiu i que van allargar-se fins abans de la segona onada, en zones amb alta incidència. Aquests cribratges començaran la setmana que ve a Terrassa i a Rubí i, en aquest cas, se n'encarregarà el Banc de Sang i Teixits (BST). Les proves que es faran en les dues ciutats vallesanes seran PCR amb frotis nasal. S'aniran estenent en altres poblacions a mesura que se'n concreti la logística.