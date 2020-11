Els comuns insten al Govern a aturar el projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes

El portaveu de CatECP a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, David Cid, ha registrat una proposta de resolució a la Mesa del Parlament en què insta el Govern a aturar el projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes (Selva). La formació aposta per establir un pla d'inversió i de millora de les infraestructures existents, com la variant de la C-25, així com realitzar un pla de millora del transport públic a les poblacions afectades. Els comuns, asseguren que la seva petició va en la "línia" de la "societat civil de la zona", que s'ha mostrat contrària al projecte amb la presentació d'al·legacions per part de Naturalistes de Girona i manifestacions com la d'Unió de Pagesos.

Cid ha recordat que la societat està "enmig d'una situació d'emergència climàtica" i per això ha acusat novament al Departament de Territori de "no situar la lluita contra el canvi climàtic com una prioritat". "Continua projectant quilòmetres de carreteres que no caldria construir amb una aposta decidida pel manteniment i millora de les vies actuals, així com pel transport públic col·lectiu" ha reblat.

El representant dels comuns també ha acusat al Govern de seguir dissenyant la política d'infraestructures "al marge" de la seva pròpia legislació sobre el canvi climàtic i els seus objectius de reducció de les emissions de CO?.

Segons la formació, a finals de juliol, Territori va sotmetre a informació pública l'estudi informatiu i el d'impacte ambiental de la variant de la C-63. Segons el projecte, la construcció de la variant evitaria la circulació de pas de vehicles per l'interior de les poblacions de Sils i Riudarenes. En aquest entorn, la C-63 registra un trànsit de més de 8.000 vehicles diaris de mitjana.

Els comuns han denunciat que malgrat l'estudi publicat "posa sobre la taula" dos traçats possibles per a la variant, l'opció del traçat de carretera de 6,2 km i una inversió estimada d'uns 37 milions d'euros, "sembla la més adequada per la Generalitat". Una carretera que, sostenen, connectaria amb la futura variant de la C-63 a l'est de Santa Coloma de Farners amb l'autovia A-2.

Des de CatECP denuncien que la documentació presenta "greus mancances", així com "afirmacions subjectives". També creuen que els estudis de mobilitat estan "mal dissenyats" perquè hi ha una "manca total" d'alternativa que contempli l'aplicació de mesures sobre infraestructures actuals com canvis en la senyalització o la millora del transport públic.

A més, avisen que aquest projecte viari pot tenir un "greu impacte" sobre el territori, en concret sobre un espai "d'alt valor biològic i agrològic".