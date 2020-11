El Govern rectifica el pla publicat i permet l'obertura de sales de concerts

El Govern va publicar ahir a la nit al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una rectificació del pla de represa fet públic al migdia. La nova resolució va incloure la reobertura de sales de concerts –sense servei de bar- i de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert en les mateixes condicions que la restauració. Des del moment en què es va fer pública la notícia, l'executiu ho va atribuïr a una «errada» i va garantir que es modificaria. La publicació de la resolució inicial va generar indignació i «sorpresa majúscula» en el sector, que fa vuit mesos que tenen els locals tancats. La gerent de l'Associació de Sales de Concerts havia confiat que es tractés d'un «error monumental».

Les sales de concerts van celebrar dijous passat que el Govern hagués trobat la manera de resoldre la seva situació i els permetés tornar a aixecar la persiana. La inclusió de les sales de concerts com a establiments amb llicència per activitats recreatives en la resolució definitiva va encendre els ànims del sector.



La cultura no és excepció

El que sí que es manté com estava en la resolució inicial és el fet que la cultura no sigui una excepció per trencar el confinament municipal del cap de setmana (municipal en el primer tram; comarcal en el segon). La mesura havia de garantir la viabilitat de festivals com el Temporada Alta, que rep la majoria de públic de fora del nucli on se celebra i en què, en alguns casos, difícilment podran mantenir-se les funcions que, per exemple, es facin a Salt. El pla també recorda que totes les activitats culturals s'han de fer amb públic assegut.

El pla de represa definitiu publicat pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) elimina la limitació de la restauració de servir només sopars entre les 18 h i les 21.30 h, com s'havia inclòs en l'última versió del document feta pública divendres. Per contra, l'assistència a activitats culturals no es podrà fer fora del municipi els caps de setmana. Les entrades, però, sí que serviran com a salconduit per superar el límit horari del toc de queda, ja que els espectacles podran acabar màxim a les 22 h.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, així com els establiments comercials de municipis turístics no podran estar oberts entre les 21.00 i les 06.00 hores. El de repartiment de menjar a domicili es podrà fer fins a les 23.00 h.



Reació de Temporada Alta

Per la seva banda, el Festival Temporada Alta va lamentar el «trasbals» que suposa el canvi que el Govern ha fet amb relació als espectacles culturals de cap de setmana i reclama «normes clares». El seu director, Salvador Sunyer, va dir que no entén la decisió i menys quan se'ls havia fet saber que sí que es podria anar als teatres els caps de setmana encara no es fos del mateix municipi. «Ahir nosaltres vàrem enviar milers de correus electrònics avisant que sí que podien assistir a l'obra encara que no siguin d'aquella localitat i avui els hem de dir que no», va lamenta Sunyer. El director va agrair «l'esforç» que s'està fent per poder tornar a obrir les sales de teatre, malgrat que a molts llocs estan tancades però demana «concreció» al Govern.

El director, això sí, va deixar clar que no suspendran cap obra i que en tot cas estudiaran fer-ne alguna més en streaming, tot i que encara s'ha d'acabar d'estudiar.