Els ingressats a Girona cauen per quart dia consecutiu

La Regió Sanitària de Girona va registrar confirmar ahir en l'últim balanç del Departament de Salut l'estabilització dels ingressos hospitalaris. Per quart dia consecutiu va caure el nombre d'ingressos, concretament quinze menys. Amb 236 hospitalitzats, Girona torna a acostar-se més a prop dels dos-cents que dels tres-cents, una xifra que es va tornar a assolir a principis de setmana. Pel que fa als casos crítics, també van anar a la baixa, amb 49 malalts a les UCIs.

La majoria d'indicadors que mesuren la pandèmia van a la baixa. Els nous contagis van arribar a 221 mentre que es van registrar dues morts que ja eleven la xifra total a 1.081. Entre l'11 i el 17 de novembre es van declarar un total de 40 defuncions.

El balanç va xifrar una caiguda del risc de rebrot de 25 punts i es va situar a 383 punts. Al seu torn, la velocitat de transmissió va pujar una centèsima fins a 0,80.

La taxa de confirmats per PCR és de 208 per cada 100.000 habitants, una xifra que si mirem la incidència a 14 dies era de 508.



Indicadors a la baixa a Catalunya

El risc de rebrot segueix baixant a Catalunya. L'últim balanç de Salut va xifrar un retrocés de 22 punts en les últimes 24 hores i es va situar en els 331 punts. De fet, la incidència acumulada de casos a Catalunya ha experimentat una forta caiguda en una setmana, tal com es mostra al gràfic, amb 150 casos per cada 100.000 habitants, 61 menys que la setmana anterior.

A principis de mes Catalunya tenia una incidència de més de 700 casos per cada 100.000 habitants.

El segon indicador de la pandèmia, la velocitat de propagació, es va mantenir estable en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies va caure a 460,89 (divendres era de 495,15). Pel que fa als nous casos, es van declarar 1.828 positius confirmats per PCR o test d'antígens, fins als 298.596 des de l'inici de la pandèmia. Només el 7,75% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Salut va xifrar 44 noves morts, amb un total que ja s'eleva a 15.433. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.060 ingressats per covid-19, més d'un centenar menys que l'últim balanç, i 527 a l'UCI, una dotze menys. És el cinquè dia consecutiu amb baixada d'ingressats i el quart pel que fa a les UCIs. Puigcerdà, Sant Andreu de la Barca i Banyoles són els municipis amb més risc de rebrot de Catalunya.