Palafrugell, Platja d'Aro i Begur: els llocs d'estiueig preferits dels barcelonins

La pandèmia ha convertit l'estiu de 2020 en una temporada de vacances atípica, en què les limitacions de mobilitat han reduït dràsticament el nombre d'estrangers que han visitat la Costa Brava. Una temporada en què totes les administracions i ens turístics han fet una crida al «turisme nacional» -tant català com espanyol-, i que, a tenor de l'estudi de l'INE realitzat a partir del seguiment dels telèfons mòbils dels espanyols, ha funcionat, tot i que en menor mesura d'altres anys. Seguint el rastre de la gent que va sortir de Barcelona el dia 18 de juliol i el 15 d'agost, Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, Begur i rodalies i Alp i rodalies van ser els destins preferits per als desplaçaments dels residents a la capital catalana. Fora de Girona, el top 5 només inclou Calafell (Tarragona).

D'altra banda, segons les dades de desplaçaments extretes del mateix informe, el dia 15 d'agost, tots els municipis de la Costa Brava havien augmentat el seu volum de població respecte als residents que tenen habitualment, tot i que, majoritàriament, els seus percentatges d'increment eren inferiors als del 15 d'agost de 2019.

Castell-Platja d'Aro i Begur (i les seves rodalies, que per a l'INE inclouen també el municipi de Pals) són les localitats de la Costa Brava que van registrar majors increments de població aquest mes d'agost. Es tracta de municipis amb un destacat percentatge de segones residències i que, tal com exposa el mateix estudi de l'INE, reben un volum important d'estiuejants de Barcelona, tot i que també de la ciutat de Girona.

Així, a 15 d'agost, l'àrea de Begur havia vist augmentar un 263% el seu nombre d'habitants: un creixement molt important, tot i que lleugerament inferior al de l'any anterior, quan el mateix dia la seva població havia crescut gairebé un 286%. A Platja d'Aro, la diferència encara va ser més notable: enguany ha incrementat un 253% la seva població a l'agost, mentre que l'any passat la crescuda s'havia situat en un 328%.

En un segon nivell, altres creixements destacats de població estacional es van trobar a la zona del cap de Creus. D'aquesta manera, un altre dels destins turístics per excel·lència del litoral gironí, Cadaqués, va incrementar gairebé un 170% la seva població (l'any passat havia arribat fins al 196%), a Sant Pere Pescador i rodalies va créixer un 121% -una xifra molt similar a la de 2019, que va ser de gairebé un 130%-, i a Llançà la població estacional a l'agost va incrementar un 115%, davant del 138% que havia registrat el mateix mes de 2019.

Al sud de la Costa Brava, destaca molt especialment el creixement de la població estacional de Tossa, on el seu nombre d'habitants va créixer un 179% aquest agost (envers el 192% que havia augmentat l'any passat). En canvi, Blanes és el municipi del litoral gironí que menys va veure incrementar la seva població aquest estiu: a 15 d'agost, el seu nombre d'habitants només havia crescut un 6,3%, mentre que per les mateixes dates de l'any passat havia augmentat fins a un 29,63%. Pel que fa a Lloret, un municipi que habitualment rep un gran volum de turisme estranger, s'ha vist castigat enguany per la manca de turoperadors i visitants europeus, però en canvi és de les poques localitats que ha vist com el seu volum de població -recordem, traçada a través dels mòbils i per tant corresponent a estiuejants espanyols- ha tingut aquest any un increment superior al de 2019. Concretament, el seu volum d'habitants havia crescut un 31,3% a 15 d'agost, mentre que en la matteixa data de 2019, havia augmentat un 27,33%.

D'altra banda, també destaca l'increment de la població de Calonge, que enguany va créixer gairebé un 120%, una xifra molt similar a la de 2019, que es va situar en un 125%. Això s'explica, també, perquè Calonge -especialment Sant Antoni- té un volum important de segones residències habitualment ocupades per turistes gironins i barcelonins. En el cas de l'Escala, la població estival s'ha incrementat enguany un 101%, gairebé quinze punts percentuals per sota de l'any anterior.

En canvi, Palafrugell, malgrat ser un dels destins preferits pels barcelonins, només ha incrementat un 70% la seva població aquest estiu, mentre que l'any passat ho va fer en un 78%. Aquest fet està relacionat amb què el volum de segones residències al municipi és percentualment menor i es concentra als nuclis costaners.