Primeres glaçades a la província amb la mínima més baixa des del gener

Les comarques gironines van registrar ahir la temperatura mínima més baixa des del gener passat. Les Deveses de Salt van arribar a -4 °C i a les Hortes de Girona la temperatura va descendir fins als -2,7 °C, amb la qual cosa es van produir les primeres glaçades de la temporada. En canvi, als centres urbans de Girona i Salt no va glaçar, amb 1,4 °C i 1,5 °C de mínima, respectivament.

Segons el meteoròleg i col·laborador de Diari de Girona Gerard Taulé, resulta preocupant la manca de glaçades que hi ha hagut aquest any a Girona (séquia), on cap dia ha glaçat, mentre que la mitjana anual és de 14,5 dies. També criden l'atenció els 3 dies que ha glaçat a Salt, quan la mitjana anual és de 27. A les Deveses de Salt ha glaçat 36 dies, menys de la meitat de la mitjana anual, que és de 83,4 dies amb glaçades. Ahir a Salt es registraven 9 °C.

A Girona, la màxima d'ahir va ser de 19 °C. Sempre que bufa la tramuntana a l'Empordà, als afores de Girona se superen els 20 °C d'amplitud.

El descens de les temperatures es va fer notar ahir a les comarques gironines. Destaquen els registres del Meteocat a la Vall d'en Bas, que van arribar a -4,2 °C, o Fornells de la Selva, amb només una dècima menys. Les següents mínimes es van notar a Vilobí d'Onyar, amb -3,8 °C, i a Olot, amb -3,4 °C.

Pel que fa a les temperatures màximes d'ahir, no van passar dels 17 graus. Així, la més alta va tenir lloc a Fogars de la Selva, que va arribar als 16,6 °C, seguit a tocar pels 16,3 registrats a Cabanes. Castell-Platja d'Aro i Anglès empataven a una temperatura màxima de 15,9 °C.