El socialisme recorda Lluch: «Profundament catalanista i sempre obert al diàleg»

El socialisme va recordar ahir els 20 anys sense Ernest Lluch, assassinat per la banda terrorista ETA el 21 de novembre del 2000. «Lluch era una persona profundament catalanista i sempre oberta al diàleg», va recordar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en un acte telemàtic i en conversa amb una de les filles del polític català, l'Eulàlia Lluch, des de Maià de Montcal. «Defensava, però, que fos un catalanisme molt obert, extens, acollidor i que mai no es pogués dividir», va apuntar Iceta. En paral·lel, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, també es va afegir a l'homenatge a Ernest Lluch i va agrair la seva tasca al capdavant de Sanitat: «Gràcies per fer de tots la sanitat pública. Amb ella, avui es combat la pandèmia».



«Rigor i la curiositat infinita»

«Fa 20 anys el terrorisme va assassinar Ernest Lluch. Avui honrem la teva memòria. Gràcies per la teva gran tasca política, el teu exemple i valentia», va continuar Sánchez en un missatge a les xarxes socials amb una fotografia del polític català. «Gràcies per fer de tots la sanitat pública. Amb ella, avui es combat la pandèmia i se salven milers de vides», va ratificar el president del Govern espanyol. «El seu llegat és un sistema sanitari universal i públic per a tots els espanyols seguint uns principis que –encara avui- són vigents i ens inspiren», va puntualitzar l'actual ministre de Sanitat, el també secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que va destacar valors de Lluch com «el rigor, la puntualitat i una curiositat infinita».

«Lluch i els seus companys socialistes van saber participar, des del Govern però també des de l'oposició, en grans acords en moments de crisi», va constatar la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, des de la mateixa sala Ernest Lluch a la cambra baixa espanyola. «M'agradaria molt pensar que els nostres parlaments encara són lloc per a persones com Lluch, amb projectes de convivència i progrés», va reflexionar en veu alta Batet. «I necessito pensar també que fora del Congrés aquests valors i aquestes demandes són presents. Gràcies, Ernest, pel teu aprenentatge i per la teva llum», va sentenciar la presidenta del Congrés.

Un dels records més emocionants va anar a càrrec de l'exalcalde de Sant Sebastià Odón Elorza. «Era un excel·lent socialista, company i amic. Un polític culte, intel·lectual i sempre obert al diàleg. Un federalista d'establir ponts, que va treballar per aconseguir la pau i acabar amb el terror a Euskadi», va rememorar Elorza des de la platja de la capital donostiarra. Miquel Iceta i Eulàlia Lluch van ser els encarregats de tancar l'acte online des de la casa del polític a Maià de Montcal i on està enterrat. «Un any més el recordem i l'estimem. I mentre el recordem, el fem viu», va comentar el primer secretari del PSC, que considera Lluch com «l'home adequat» per afrontar grans reformes com la de la Llei de Sanitat.



Ofrena floral

«Era una persona de valors molt profunds i un reformista, volia la millora permanent», va assenyalar Iceta. «Hi ha coses d'ell molt precursores: atrevir-se a conèixer, implicar-se, i no parlar per parlar, sinó parlar després d'haver estudiat i haver conegut. Això és el que definia l'Ernest i és el que necessitem avui», va concloure el primer secretari del PSC, que juntament amb Eulàlia Lluch i una de les netes del polític català van fer la tradicional ofrena floral a la tomba del cementiri de Maià de Montcal.



Homenatge del PSC gironí

Els socialistes de les Comarques Gironines també va participar en l'homenatge a Lluch. El primer secretari del PSC a Girona, Marc Lamuà, va reivindicar el «coratge en la política», i d'això, va dir que Lluch n'era un referent. Sílvia Paneque va afegir-hi que, com deia l'alcalde Josep Vicente, de Sant Feliu de Guíxols, Lluch «era una persona intel·ligent i no hi ha intel·ligència sense risc».

El PSC de Comarques Gironines va aprofitar l'acte per fer una trobada virtual, on també van participar Òscar Aparicio, portaveu del PSC a la Bisbal, i Quim Nàndez, portaveu de Convivència i Progrés a Banyoles. Van recordar el compromís de Lluch amb la província de Girona, sobretot amb Banyoles, la Garrotxa i l'Empordà. Paneque va concloure l'acte recordant Lluch quan deia que el socialisme era portar la màxima llibertat, la màxima igualtat i la màxima fraternitat a les persones.