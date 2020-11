Comencen les obres de millora al passeig Pompeu Fabra de Llagostera

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de millora a les voreres del passeig Pompeu Fabra de Llagostera amb la voluntat de pacificar el trànsit de vehicles i millorar l'accessibilitat i la seguretat del veïnat. Les actuacions planificades, de les quals els veïns i les veïnes van ser informats prèviament en una xerrada al Teatre Casino Llagosterenc, consisteixen a suprimir la vorera estreta que hi ha al vial inferior, a tocar de la terra del passeig. Les millores evitaran que els vehicles aparquin sobre la vorera i, per tant, no la malmetran com succeeix actualment, tal com ha explicat l'alcalde, Antoni Navarro.

Segons l'Ajuntament, l'actuació prevista preveu també incrementar els passos de vianants, el canvi d'embornals per uns de més capacitat, arreglar les canonades que provoquen filtracions greus en algun domicili i la substitució dels arbres que actualment estan en mal estat i representen un perill per als vianants. La retirada dels arbres ha anat a càrrec de la Brigada Municipal i la llenya s'ha posat a disposició dels veïns.