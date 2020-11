Es disparen les sol·licituds per fer el màster de professorat a la UdG

L'interès pel màster universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat fa un temps va en augment, però enguany s'ha registrat un important salt respecte a l'any passat. En el conjunt de les universitats catalanes, les sol·licituds per cursar-lo s'han pràcticament doblat, passant de 2.995 a 4.793 peticions per a un total de 1.680 places, segons les dades de la Secretaria d'Universitats. La dinàmica també s'ha reproduït a la Universitat de Girona (UdG), on pràcticament la meitat dels sol·licitants n'han quedat exclosos. S'han rebut 277 peticions per 120 places, un augment del 60% respecte al curs anterior, quan en van ser 170.

L'increment ha coincidit amb la pandèmia, l'anunci del Departament d'Educació que contractaria més mestres i la previsió que caldrien més substituts per cobrir les baixes fruit dels contagis. Per a molts, ha estat una oportunitat per trobar feina i així s'ha reflectit en l'interès creixent per obtenir el màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Jesús Granados n'és el coordinador a la UdG i, segons el seu parer, hi ha altres factors a tenir en compte. Davant el context de crisi, molts joves tindran dificultats per trobar feina i això, segons Granados, fa que es decantin per continuar amb l'aprenentatge.

Es tracta d'un màster amb un perfil d'alumnat adult i Granados apunta que molts dels estudiants que el cursen busquen «redreçar la seva carrera professional». I creu que ara ha coincidit amb el fet que la pandèmia ha reforçat les ganes de formar-se.

A més, l'allau de sol·licituds també l'ha incentivat la semipresencialitat a les aules. El coordinador, però, apunta que molts alumnes ho han confós amb la virtualitat i recorda que les classes no són en diferit, com succeeix amb les universitats a distància. Tot i això, el sistema alternatiu d'avaluació, que va aprovar la UdG durant les protestes de la sentència fa un any, permet no seguir un sistema d'avaluació continuada.



Notes de tall més altes

Tot plegat ha fet que es produís un «boom», assegura. «Mai havíem tingut tanta demanda» diu, i recorda que hi ha una important manca de docents especialitzats en català, matemàtiques, castellà i anglès. Precisament, les notes de tall en el conjunt català també han augmentat. En el cas de l'especialitat de llengua i literatura catalana i castellana, la més alta és un 8,1, mentre que l'any passat era un 7,5. A la UdG, ha passat d'un 6,3 a un 7,1 enguany. Les altres especialitats que s'ofereixen a Girona, Geografia-Història, Biologia-Geologia i Física- Química, també han pujat de mitjana mig punt.