Girona: bressol d'un nou sistema per desterrar les «tenebres» de la justícia

Desterrar el poder de les tenebres i les tenebres del poder. Aquest és l'objectiu de la secretaria de coordinació Provincial de Justícia, que està a càrrec de Francisco Escudero, el secretari coordinador de Girona. «Aquesta frase és molt gràfica i explica els dos grans mals dels quals pateix aquesta administració», explica Escudero. Això té una traducció molt clara: ningú sap què passa enlloc.

Però el secretari sí que ho sap, perquè la seva tasca és la d'organitzar i controlar el que passa als òrgans judicials gironins. Per sobre seu té el secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Joaquim Martínez, a qui ha de passar comptes del que es cou als òrgans judicials de la demarcació.

Escudero té el seu paper molt clar, i el seu despatx és el mirall del seu dia a dia. «Qui s'amaga de les seves obligacions morals és un desertor», li recorda Marc Aureli, immortal, des d'un paper enganxat darrere la porta, juntament amb altres frases inspiradores d'autors com Ciceró o el Nobel de Literatura indi, R. Tagore.

L'administració de Justícia, a Girona, té un funcionament molt allunyat de la imatge cinematogràfica del despatx del jutge on a banda i banda té lleixes a vessar de papers, carpetes i classificadors. La documentació governativa, protocols i fins i tot consells d'actitud positiva -el fenomen del coaching també ha arribat a l'administració de justícia- estan virtualitzats i correctament classificats dins d'una carpeta compartida als ordinadors del cos de més d'un miler de funcionaris, lletrats, jutges i magistrats que conformen el sistema judicial gironí.

Fa tres anys que Escudero va ser designat secretari coordinador, després de 25 anys treballant als jutjats socials de Girona. Amb la seva arribada al Palau de Justícia de Girona, els tres membres que integren la secretaria de coordinació de Girona va posar-se a treballar per dissenyar un sistema que permetés millorar la transparència del sistema judicial i eliminar completament el paper.

I dit i fet, en aquests moments Girona és l'única província d'Espanya que funciona «com hauria de funcionar la justícia a tot arreu», indica el secretari.

El sistema pioner, que a poc a poc s'intenta implantar a Lleida i a Tarragona i que aquesta setmana ha rebut el premi a la transparència judicial del Consell General del Poder Judicial, és la unitat informàtica M. El secret de l'èxit és la democratització de la informació: «Tothom té accés a totes les dades. Un magistrat del Primera Instància 1 de Blanes pot saber quantes sentències ha fet l'últim trimestre el número 3 de la Bisbal d'Empordà», aclareix el secretari.

Tot a cop de clic: protocols, estadístiques, manuals d'ús, modificacions legislatives, models de resolució... Fins i tot durant la primera onada de la pandèmia, la secretaria va oferir diàriament informació actualitzada sobre els serveis mínims, nous protocols de sanitat o instruccions per presentar tràmits.

Però la joia de la corona són les estadístiques, on tothom està «exposat». I el que veu Escudero és positiu. «Tot i la visió negativa de la ciutadania d'aquesta administració, les dades són objectives i s'ha millorat en molts aspectes en la majoria de jurisdiccions», diu.



La justícia gironina, aprovada

Amb tota l'objectivitat que li permeten les dades, Escudero assevera que els jutjats gironins «estan força bé». Si bé apunta que hi ha alguns punts que s'han de millorar, com els jutjats de Figueres i Blanes, on hi ha mancança de funcionaris interins. La demarcació de Girona és un territori oblidat on «ningú» vol venir, i es nodreix necessàriament d'interins. Escudero recorda que «la majoria de ràtios estan per sobre de la mitjana de Catalunya».

Escudero és un entusiasta de la feina, i se l'emporta a casa. Sap que sempre es poden millorar coses, però han fet un pas molt important. I cal seguir caminant i guanyar adeptes: «Molt parlar de transparència judicial, i el que s'ha de fer és començar a aplicar-ho dia a dia perquè realment sigui així!», subratlla el secretari. «L'adminstració de Justícia és la que més transparent ha de ser», rebla.