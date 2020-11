Lleuger repunt d'ingressos als hospitals gironins

Veïns de Girona passejant i fent esport ahir per la vall de Sant Daniel durant un nou cap de setmana de confinament municipal.

Veïns de Girona passejant i fent esport ahir per la vall de Sant Daniel durant un nou cap de setmana de confinament municipal. aniol resclosa

Els hospitals gironins van registrar ahir un lleuger repunt d'ingressos per covid-19. Es trenca així una tendència de quatre dies seguits en què les hospitalitzacions havien anat a la baixa a la regió sanitària. Actualment hi ha 245 persones ingressades a centres de la demarcació, 9 més que el dissabte, quan eren 236. Tot i això, són menys que en el període anterior, que va des del 5 a l'11 de novembre, quan hi havia fins a 319 persones hospitalitzades. El nombre de pacients a l'UCI, en canvi, va baixar, i en la darrera actualització del Departament de Salut eren 47, dues menys que el dia anterior.

Pel que fa a contagis, ahir es van sumar 134 nous positius, un 39,37% menys que el dia anterior, quan van ser 221. Amb aquests, el còmput global des que va començar la pandèmia és de 34.239. La regió sanitària també va patir 9 defuncions a causa del coronavirus, que sumen un total de 1.090 víctimes mortals.

El risc de rebrot manté la tendència a la baixa, i en l'última actualització va caure a 359, 24 punts per sota que el dia anterior. El risc de transmissió Rt se situa a 0,80, mentre que en període anterior estava al 0,75. La incidència acumulada en els darrers 14 dies es troba a 477,90, per sota del període anterior, quan estava a 701,44.

D'entre els municipis amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, destaquen dos de la demarcació de Girona. Es tracta de Puigcerdà, que se situa en segon lloc amb 874 punts, i Banyoles, en tercer lloc amb 866 punts. Tan sols els supera Sant Andreu de la Barca, amb un risc de rebrot de 901. Puigcerdà i Banyoles també són els dos municipis catalans amb una incidència acumulada en els darrers 14 dies. La capital de la Cerdanya registra 924 punts mentre que la del Pla de l'Estany se situa amb 914. Les segueix Manlleu, amb 852. D'altra banda, no hi ha cap municipi gironí entre els que registren l'Rt més alta, que són Olesa de Montserrat (1,63), Sant Joan Despí (1,47) i Sant Andreu de la Barca (1,30).



Cau el risc de rebrot a Catalunya

El risc de rebrot segueix a la baixa a Catalunya, i en la darrera actualització va retrocedir 18 punts fins a situar-se en els 313. La velocitat de propagació (Rt) puja una centèsima (0,77) després de dies inalterable en 0,76. La setmana anterior era de 0,82. La incidència a 14 dies és de 430,83 entre el 12 i el 18 de novembre i se situa clarament per sota del 632,88 de l'interval anterior.

El nombre de nous contagis registrats ahir va ser de 1.204, 624 menys que en l'actualització de dissabte. Amb aquests el total de casos confirmats a Catalunya des que va començar la pandèmia és de 330.658 tenint en compte totes les proves. D'aquests, 299.722 casos han estat confirmats per PCR o testos d'antígens, 5.089 per tests epidemiològics, 7.779 per proves ELISA i 11.697 a través de tests serològics.

Durant l'última setmana s'han fet 140.090 proves PCR i 52.500 tests d'antígens, dels quals un 7,56% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (9,19%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 41,66 anys.

Pel que fa als ingressats, s'ha trencat també una tendència de cinc dies de baixada, ja que ahir va haver-hi 25 nous pacients hospitalitzats, en total 2.085. A l'UCI, en canvi, hi ha 514 persones, 13 menys que en l'actualització de dissabte.

Hi ha hagut 58 noves morts i el total acumulat des que va començar la pandèmia arriba a les 15.491. D'aquestes, 9.537 s'han produït en hospitals o sociosanitaris, 44 més; 4.307 en residències, 924 en domicilis, 6 més; i 723 no classificades per falta d'informació, 8 més.