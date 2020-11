Teresa Jordà serà la candidata d'ERC per Girona al Parlament studio atque

L'actual consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, serà la candidata de la província de Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya, després de rebre un ampli suport de la militància.

La de Jordà era l'única candidatura dels republicans que es presentava a Girona. En les seves primeres paraules, la consellera va donar les gràcies als militants gironins per haver fet confiança al seu projecte com a número 1 per la demarcació. «Des d'ara mateix em poso a disposició de tota la demarcació de les comarques gironines per seguir sumant més gent al nostre projecte, perquè estic convençuda que la victòria d'Esquerra Republicana ens farà abraçar i avançar abans cap a l'amnistia i l'autodeterminació», va assenyalar ahir a través d'un vídeo difós per les seves xarxes socials.

Teresa Jordà va afegir que la fórmula per aconseguir aquests reptes «només s'assolirà treballant, i treballant molt, governant bé i sent útils» per a tots els veïns i veïnes de les comarques gironines. I va concloure: «És des dels valors republicans, com són la justícia social i la igualtat d'oportunitats, que volem afrontar aquesta etapa de reconstrucció del país i, amb ells, consolidar els fonaments de la República catalana».



La resta de la llista per Girona

Esquerra Republicana de Catalunya escollirà ara a través dels congressos comarcals la resta de membres que acompanyaran Jordà a la llista.