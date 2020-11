Veïns de Pardines s'oposen a la coberta de la pista d'una plaça

La coberta de la pista esportiva de la plaça dels Països Catalans de Pardines que es va incloure dins de les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 publicades el juliol passat ha topat amb l'oposició de veïns d'aquest espai. L'actuació està pressupostada en 239.889 euros.

Els veïns consideren que la coberta de la pista representarà un perjudici per a l'entorn. Ramon Noró, un barceloní d'origen i pardinenc de segona residència, explica en representació dels afectats per aquesta futura obra que «seria com posar un moble massa gran en una habitació petita». Per això vint-i-tres veïns van demanar a un advocat que plantegi diverses al·legacions en tant que consideren que el projecte no és correcte urbanísticament. Noró assenyala que per tenir el mínim impacte ambiental «la coberta no hauria d'ocupar més del 50% de la parcel·la». Tampoc estan d'acord amb l'altura que tindria ni amb la proximitat respecte als habitatges de la plaça. Proposen situar-la a la pista de tennis que hi ha a l'entrada del poble.

Encara que majoritàriament els opositors a la coberta de la pista són segons residents, també hi ha habitants empadronats a Pardines que s'hi oposen «tot i que alguns tenen por de posar-se en contra de l'Ajuntament», diu Noró. La pista de la plaça Països Catalans és utilitzada sobretot per nens que hi juguen quan arriben d'escola o bé els caps de setmana o períodes de vacances. Els opositors a l'obra creuen que «cobrir-la per deu dies que plou no fa falta, i a més l'ombra fa més nosa que servei durant la major part de l'any». Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb l'alcaldessa de Pardines, Núria Pérez, per conèixer la versió del consistori, però no ha estat possible.