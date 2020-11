La Diputació de Girona aprova el pressupost de 147,1 milions per al 2021

La Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts el pressupost per al 2021 de 147,1 milions d'euros amb el suport dels grups del govern (JxCat i ERC) d'Independents de la Selva (IdS) i Tots per l'Empordà (TxE) i l'abstenció del PSC. L'únic grup que hi ha votat en contra ha estat la CUP, que considera que els números són continuistes i al·lega que era el moment de fer canvis. Des de l'equip de govern, en canvi, han defensat els comptes per a l'any vinent. El president de l'ens, Miquel Noguer, ha dit que la pandèmia i el temporal Gloria ha canviat les previsions que tenien per aquest any i ha dit que continuaran "ajudant" als ajuntaments.

El vicepresident, Pau Presas, ha defensat que el pressupost neix per fer front a les conseqüències de la crisi del coronavirus i, alhora, "cobreix els programes previstos". "L'objectiu és que ningú quedi enrere", ha afegit.