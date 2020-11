Dos brots a geriàtrics del Pla de l'Estany deixen sis morts i afecten setanta-nou residents

Els dots brots detectats a dues residències de gent gran de Banyoles a mitjans de novembre ja han deixat sis morts i afecten una vuitantena de residents. És per això que els dos centres encara estan catalogats com a «vermells» per part del Departament de Salut.

D'una banda a l'Asil Teresa Jornet hi ha actualment 22 residents positius i quatre professionals contagiats. En aquest centre, s'havien detectat 37 residents positius al principi del brot, quatre dels quals van morir. La resta, però, ja han superat la malaltia. Seguidament, en un segon cribratge es van detectar 22 positius més, que són els que hi ha actualment. Així, el brot fins ara ha deixat 59 residents positius, del total de 77 usuaris que hi residien quan el brot va començar. Es tracta del 76% del total. En aquest moment, tots els residents estan lleus o amb simptomatologia lleu, excepte un d'ells, que està hospitalitzat.

També hi ha un altre brot a la Llar, on ara mateix hi ha onze positius, tots asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, excepte un dels residents que està hospitalitzat, a més de quatre positius en treballadors. En aquest cas, també es tracta de positius detectats en un segon cribratge. El brot, fins ara, ha deixat 20 positius del total de 22 usuaris entre els residents, dos dels quals han mort.

Tant a l'Asil Teresa Jornet com a la residència la Llar, des de la detecció del brot Salut ha fet un seguiment i control de les residències juntament amb les direccions per garantir que la sectorització dels centres.



Municipis amb davallada de casos

Quant a la situació epidemiològica de la Regió Sanitària de Girona, les dades van millorant gradualment. Una xifra que evidencia aquesta millora general és el nombre de casos diaris. I és que 30 de les 41 àrees de salut que hi ha a la regió de Girona han experimentat una davallada de casos respecte a la setmana passada, és a dir un 73% del total. Tot i que el canvi va ser més pronunciat la setmana anterior, en aquesta ocasió també hi ha hagut baixades considerables. Les més destacades han tingut lloc a Salt, on s'han detectat 82 casos –96 menys que la setmana passada–; Girona 2 (Santa Eugènia i Can Gibert del pla), on s'han notificat 102 casos –69 menys que la setmana passada–; Olot, on s'han diagnosticat 87 casos –60 menys que la setmana passada. D'altra banda, les àrees amb un increment més alt de casos són l'Escala, la Bisbal d'Empordà i Peralada, tot i que en cap cas hi ha una diferència de més de 30 casos.

Respecte a les dades de la pandèmia d'ahir a la Regió Sanitària de Girona, la majoria es van estabilitzar tot i que també hi va haver alguns repunts. Salut va sumar 134 casos, els mateixos que el dia anterior. D'aquests, 134 es van diagnosticar per PCR o test d'antigen. D'altra banda, des de l'inici de la pandèmia han mort 1.094 persones, quatre més que diumenge.

El risc de rebrot va baixar fins als 337 punts (-22), mentre que la setmana del 6 al 12 de novembre era de 481. La velocitat de propagació del virus es va mantenir en 0,8. La taxa de confirmats per PCR és de 183 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 447.

La mala notícia és que van augmentar els ingressats per segon dia consecutiu després de quatre dies a la baixa. Ahir n'hi havia deu més que diumenge. Respecte als hospitals comarcals, a Figueres n'hi ha 45, un 23% menys que fa una setmana. A l'hospital també han mort cinc persones més des de dilluns passat. La Fundació Salut Empordà també ha registrat 24 positius més durant aquest període. Quant a Blanes, n'hi ha setze d'ingressats. Des de dijous s'ha registrat una defunció.

Finalment, respecte a les UCIs, ahir hi havia quatre pacients ingressats menys que el dia anterior.