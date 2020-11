Establiments de pobles petits esperen la fi de les restriccions de mobilitat

La reobertura de la restauració a partir d'aquest dilluns s'ha viscut amb incertesa en diversos establiments situats en poblacions petites de l'Alt Pirineu. El fet que aquesta s'hagi produït amb el confinament municipal de cap de setmana encara en vigor fa estar els propietaris d'aquests negocis a l'espera de l'aixecament de les restriccions de mobilitat per poder rebre el gruix dels seus clients. Les baixes temperatures, que a les primeres hores del matí encara s'aproximaven als 0 graus, no convidaven a seure a les terrasses. Mentre que a l'interior algunes taules s'han començat a tornar a omplir després d'haver estat cinc setmanes desocupades. Per aquest motiu, des del sector es demana poder ampliar l'aforament permès, que ara està limitat al 30%.

«El fet de tornar a obrir és una esperança perquè es posin les coses al seu lloc una altra vegada». Aquesta és l'opinió d'Anselm Angrill, un dels propietaris de l'Hostal Restaurant Cal Ton, situat al nucli d'Ogern, un poble d'una setantena d'habitants que forma part del municipi de Bassella (Alt Urgell). En el seu cas, tot i ser l'únic negoci d'aquest tipus que hi ha a la localitat, veu difícil «aguantar» si no s'amplia l'aforament permès a l'interior del local. A més, vol que s'acabin les restriccions de mobilitat durant els caps de setmana per recuperar clients, ja que l'establiment està molt a prop de la carretera que va cap a Solsona, la C-26.

Angrill ha explicat que durant les darreres setmanes han estat fent menjar per emportar i s'ha mostrat satisfet amb la col·laboració que han rebut per part dels veïns, tenint en compte que molts d'ells estaven a casa i tenien més temps per cuinar. Respecte a les taules que té a la terrassa, creu que el fred no anima a omplir-les per part dels clients, motiu pel qual insisteix que la limitació d'aforament a l'interior és massa justa. Cal tenir en compte que aquest és un establiment centenari, el qual està regentat per la tercera generació de la família, que el va obrir l'any 1917.

Mentrestant, just al costat de l'Eix Pirinenc (N-240) al seu pas per Adrall, també ha reobert aquest dilluns el restaurant l'Estanc. En el seu cas, van decidir tancar del tot perquè consideraven que no era factible fer menjar per emportar, tal com ha explicat un dels copropietaris, Antoni Sánchez, que ha detallat que aquest poble, que té menys de 200 habitants i forma part del municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), està situat a pocs quilòmetres de la Seu d'Urgell, on ja es venien oferint aquest tipus de serveis, tant de recollida com de repartiment a domicili.

Sánchez viu aquest moment «amb molts nervis» perquè, assegura, «no se sap que passarà a partir d'ara». A més, aquestes primeres hores han sigut més fluixes en comparació amb altres dies.